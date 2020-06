Wakacyjna wyprzedaż w x-kom. Złap rabaty do 90%

Kolejna to promocja, która tym razem dostępna jest tylko w aplikacji mobilnej x-kom. 100×100, czyli 100 przecenionych akcesoriów w ilości po 100 sztuk. Nie dość, że można złapać tutaj atrakcyjne rabaty, to jeszcze wszystkie produkty dodatkowo objęte zostały darmową dostawą. Nie ma co zwlekać, bo ilość produktów szybko topnieje. Oto kilka przykładowych akcesoriów z tej promocji:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: 100×100 i dokończyć składanie zamówienia. Oferta ważna od 19.06.2020 do 25.06.2020 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Bezproblemowy zwrot zakupionego towaru

Na koniec warto zwrócić uwagę na ofertę x-komu dotyczącą bezproblemowego zwrotu zakupionego towaru. Na zwrot towaru macie 15 dni i wystarczy, że wypełnicie zgłoszenie zwrotu i zaniesiecie zwracany towar do salonu x-kom lub nadacie go paczką. Potem sklep w zaledwie 3 dni zwróci Wam pieniądze, a jeśli nie uda się mu dotrzymać tego terminu, dostaniecie bon w wysokości 50 zł na zakupy w sklepie x-kom. Fajnie prawda?

