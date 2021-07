W tym roku nie zainstaluję nowych systemów Apple. Cupertino rozczarowuje drugi raz z rzędu

Dlatego jakkolwiek bym nie lubił Apple Music, tak bezużyteczna aplikacja kliencka skutecznie zniechęca mnie nawet do skorzystania z darmowego okresu próbnego. I podobnie – choć w mniej drastyczny sposób – prezentuje się sytuacja z nowym Safari, gdyż coraz częściej sięgam po pozycje obierające bardziej tradycyjne, sprawdzone podejście do interfejsu użytkownika (GUI). W tym przypadku padło na przeglądarkę Brave, która zapewnia kilka naprawdę przydatnych rozwiązań (moim faworytem jest możliwość ustawienia osobnej wyszukiwarki dla kart standardowych i prywatnych (Google + DuckDuckGo)). Niestety i Brave wykazuje liczne niedoskonałości, więc w dalszym ciągu to Safari oceniam jako najmniejsze zło.

Doceniam implementację wsparcia dla rozszerzeń, możliwość szybkiego przełączania się między poszczególnymi kartami i przeniesienie paska wyszukiwania w zasięg kciuka, jednak te zalety w żaden sposób nie rekompensują opisanych powyżej skaz.

4) Mapy

Uaktualnione Mapy Apple wydają się kroczyć ścieżką zarysowaną przez Safari (wizualny minimalizm i estetyka, ukrywanie „zbędnych” elementów interfejsu przed wzrokiem użytkownika), a zarazem czerpać inspirację z rozwiązań konkurencji z Mapami Google na czele. Większość wprowadzonych zmian to subtelne usprawnienia, choć znajdą się i takie wykazujące wyraźne podobieństwa. Do ostatnich zalicza się umieszczenie przycisków „Podgląd trasy” oraz „Dźwięki” bezpośrednio na głównym ekranie nawigacji, przy czym w ostatnim przypadku nawet projekt i układ ikon jest zbliżony do ich odpowiedników w aplikacji Google.

Dzięki temu część akcji można wykonać nieco szybciej, lecz sama aplikacja traci nieco na schludności i czytelności, a same ikony zasłaniają część mapy.

Mimo tego ciężko uznać to za jednoznacznie niewłaściwą decyzję. Co innego oddzielenie punktów POI oraz udostępniania lokalizacji i podzielenie ich na dwie odrębne kategorie – „Dodaj przystanek” oraz „Udost. U celu”, co niepotrzebne zwiększa liczbę akcji do wykonania. Całość prezentuje się także mniej elegancko i traci na kompaktowości.