W te platformówki zdecydowanie warto zagrać!

Jedna z najlepszych gier na Nintendo Switch, a jednocześnie jedna z najlepszych trójwymiarowych platformówek w historii. Świetna oprawa, udany, spójny otwarty świat, ciekawe nowe super moce i jak zwykle w trójwymiarowych przygodach Mario – świetnie zaprojektowane poziomy. Jeśli macie Switcha – kupujcie Super Mario Odyssey. A jeśli nie macie? Dla tej gry warto kupić konsolę Nintendo.

Ori and the Will of the Wisps

Przepiękna, ale wymagająca platformówka z niesamowitym światem i chwytającą za serce historią. Jest to jedna z gier, które stawiają przed graczem spore wyzwanie, ale zdecydowanie warto je podjąć – w Ori and the Will of the Wisps zagracie na Xbox One, Xbox Series X/S, Windowsie, ale również Nintendo Switch. Warto też sprawdzić wcześniejszą część – Ori and the Blind Forest.

Little Big Planet 2

Gra ma już na karku 10 lat, ale miałem niedawno okazję do niej wrócić i bawi tak samo mocno. Opatrzone świetną, wymagającą fizyką przygody sympatycznego szmacianego ludzika to jedna z najlepszych platformówek w historii – można w nią zagrać na PlayStation 3.

Super Meat Boy

Szybka, wymagająca, krwawa – ale za to z prostą oprawą. Z uwagi na ultraszybkie tempo i wysoki poziom trudności, nie jest to platformówka dla każdego. Debiutowała w 2010 roku, pojawiła się na praktycznie każdej platformie do grania – Xbox 360, Windows, MacOS, Linux, PS4, PS Vita, Wii U i Nintendo Switch.

Super Mario World

Powiedzieć „klasyk” – to za mało. Super Mario World to przez wielu uważana nie tylko za najlepszą grę o wąsatym hydrauliku, ale również za kwintesencję gatunku – choć tu część osób spiera się czy aby taki opis nie powinien dotyczyć Super Mario 3 (też kapitalna gra). Ten tytuł z konsoli SNES ma już na karku ponad 30 lat, ale wciąż warto w niego zagrać.

Rayman Legends

To, jak Ubisoft przywrócił leciwą serię Rayman do życia było niesamowite. Tak samo jak Rayman Legends, które odwiedziło chyba wszystkie platformy do gier – Windows, Nintendo Switch, PS3, PS4, PS VIta, Wii U, X360, Xbox One. Na każdej prezentowało świetną oprawę graficzną i niesamowite projekty poziomów. Jeśli szukacie świetnej platformówki – to jedna z nich.

Donkey Kong Country: Tripical Freeze

Niesamowita produkcja z Wii U, która na szczęście dotarła również na Nintendo Switch. Kapitalne projekty poziomów, świetna oprawa, fajny humor – kwintesencja popularnej serii Donkey Kong. Zdecydowanie warto w nią zagrać.

Najlepsze platformówki na PC

Jak sami widzicie, wiele z wymienionych wyżej gier to również najlepsze platformówki na PC, więc jeśli chcecie tego typu produkcję na Windowsa, wybierzecie coś z powyższej listy.

Świetnych gier platformowych jest oczywiście zdecydowanie więcej, a to tylko najlepsze – moim zdaniem – typy. Jestem jednak ciekawy co byście do niej dodali i przy czym spędziliście najwięcej czasu. Albo straciliście najwięcej nerwów.