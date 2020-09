W Polsce działają w tej chwili aż 440 studia produkujące gry. W podsumowaniu raportu można przeczytać, że w porównaniu z 2017 rokiem upadło aż 120 z nich, ale na ich miejsce powstało 160 nowych – trend jest więc wciąż rosnący. W Polsce w branży gier pracuje ponad 9,7 tysiąca osób, choć to wciąż w większości niewielkie zespoły i aż 40% firm zatrudnia od 6 do 16 osób. W 39% firm pracuje 5 i mniej osób. Jedynie 10 producentów gier w Polsce zatrudnia ponad 200 osób, co też oczywiście przekłada się na same gry – produkujemy przede wszystkim mniejsze tytuły, które nie osiągają takiego sukcesu jak Widźmin czy Dying Light.

Aktualnie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych notowane są 44 spółki z sektora gamedev. W lipcu 2020 roku ich kapitalizacja wyniosła 11,7 miliarda złotych. Najwyżej wycenianą spółką jest CD PROJEKT (8,66 mld dolarów). Na drugim miejscu znalazł się Ten Square Games (887 mln dolarów), pozycję na podium zajął też PlayWay (736 mln dolarów). I tu też brylujemy, bo więcej firm zajmujących się grami można znaleźć jedynie na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ale to nie wszystko. Aż 90% polskich podmiotów z branży gamedev funkcjonuje poza GPW. Nienotowane firmy generują aż 45% przychodów z całego sektora i 71% miejsc pracy w polskiej branży gier.

Wspomniane 440 firm jest w stanie wyprodukować rocznie około 480 nowych gier – i to bardzo ciekawa informacja, bo słyszymy przede wszystkim o kilku większych produkcjach, czasem coś o mniejszych (jeśli odniosą duży sukces). Wygląda więc na to, że nie doceniamy branży jako tako takiej, skupiając się jedynie na największych i najpopularniejszych grach, takich jak choćby Cyberpunk 2077. A sami wiecie jak bardzo napompowano balonik oczekiwań, a powietrza wcale nie ujmują takie informacje, jak pojawienie się tanich koszulek z CP2077 w popularnej sieciówce.

Potencjał gamedevu, widoczny chociażby w podanych liczbach, dostrzegają polskie uczelnie wyższe. Zainteresowani karierą w branży mają do wyboru 34 kierunki studiów na uczelniach państwowych i 26 na prywatnych. Prawie połowa z nich skierowana jest do programistów. Jednak nie tylko informatycy mogą wiązać swoją przyszłość z gamingiem. To praca również dla artystów, designerów, producentów, twórców fabuły czy udźwiękowienia.

– mówi Sławomir Biedermann, ekspert z Departamentu Wsparcia Przedsiębiorczości PARP.

Gamedev to obecnie najdynamiczniej rozwijający się segment przemysłu kreatywnego w Polsce. Wspomniałem o Cyberpunk 2077 nie bez powodu. Duże gry, takie jak wcześniej Wiedźmin 3 czy Dying Light zwracają uwagę całego świata na polską branżę gier i na pewno przyczyniły się do jej ekspansji. Oczywiście nie sądzę by pomagały wypłynąć słabym produkcjom, bo przecież liczy się przede wszystkim jakość gry, a nie kraj, z którego ona pochodzi. Tak, czy inaczej – myślę, że możemy być z naszych rodaków dumni. Pozostaje więc trzymać kciuki, by w kolejnych latach branża gamedev jeszcze mocniej rosła w siłę i generowała jeszcze większe dochody. Czego oczywiście i sobie, i Wam życzę.

źródło: informacja prasowa