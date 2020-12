Tak więc nie jest źle, choć gorzej, czyli drożej niż w zestawieniu zeszłorocznym. Według danych z 31 grudnia 2019 roku i kursie dolara z 13 stycznia 2020 roku średnia cena za dostęp do internetu stacjonarnego wynosiła w Polsce 15,78 dolarów (60,07 zł), a w przeliczeniu na 1 Mb/s – 0,04 dolara, czyli około 0,15 zł. To nam dawało 22 miejsce na świecie w zeszłym roku.

W tegorocznym zestawieniu spadliśmy na 25 miejsce. Z danych na 9 grudnia 2020 roku i według kursu dolara z tego dnia (3,67), średnia cena dostępu do internetu stacjonarnego wyniosła w Polsce 16,66 dolarów miesięcznie – 61,14 zł, a w przeliczeniu na 1 Mb/s, tak jak w zeszłym roku – 0,04 dolary – 0,15 zł.

Taniej w Unii Europejskiej jest tylko w Rumunii – 10,59 dolarów, Bułgarii – 12,69 dolarów, na Litwie – 13,35 dolarów i na Węgrzech – 15,45 dolarów.

Twórcy zestawienia w Polsce wzięli pod uwagę ceny 38 abonamentów u naszych operatorów, my przeanalizujemy ceny 4 operatorów, uwzględnianych w comiesięcznych rankingach Speedtest.pl – Inea, UPC, Toya i Vectra.

Ceny internetu stacjonarnego w INEA

W INEA mamy dostępne 3 plany (dla reszty kraju, z pominięciem województwa wielkopolskiego) z prędkościami 300 Mb/s, 600 Mb/s i 1 Gb/s (internet symetryczny). Średnia z tych planów odbiega znacznie od średniej z zestawienia – 84,90 zł , ale cena za 1 Mb/s jest tylko nieco wyższa – 0,16 zł.

Średnia cena za internet stacjonarny w INEA Cena Prędkość w Mb/s Cena za 1 Mb/s 300 Mb/s 74,90 zł 300 0,25 zł 600 Mb/s 84,90 zł 600 0,14 zł 1 Gb/s 94,90 zł 1000 0,09 zł Średnia 84,90 zł 0,16 zł

Ceny internetu stacjonarnego w UPC

Przy okazji tego zestawienia dowiedzieliśmy się o nowej ofercie UPC. Wcześniej dostępne tu były dwa plany z limitem prędkości 500 Mb/s i 1 Gb/s. Teraz mamy 4 plany, doszedł abonament z limitem 300 Mb/s i 750 Mb/s. Cena za 500 Mb/s się nie zmieniła, za to 1 Gb/s zdrożało o 10 zł. Średnia cena abonamentu dużo niższa niż w INEA, a i cena za 1 Mb/s nieco niższa niż w globalnym zestawieniu.

Średnia cena za internet stacjonarny w UPC Cena Prędkość w Mb/s Cena za 1 Mb/s 300 Mb/s 49,99 zł 300 0,17 zł 500 Mb/s 59,99 zł 500 0,12 zł 750 Mb/s 69,99 zł 750 0,09 zł 1 Gb/s 89,99 zł 1000 0,09 zł Średnia 67,49 zł 0,12 zł

Ceny internetu stacjonarnego w Toya

Operator Toya również ma 4 plany na dostęp do internetu stacjonarnego i niższą średnią cenę od INEA i UPC, ale za to wyższą średnią za 1 Mb/s.

Średnia cena za internet stacjonarny w TOYA Cena Prędkość w Mb/s Cena za 1 Mb/s TOYAnet 100 49,90 zł 100 0,50 zł TOYAnet 300 59,90 zł 300 0,20 zł TOYAnet 500 69,90 zł 500 0,14 zł TOYAnet 1000 79,90 zł 1000 0,08 zł Średnia 64,90 zł 0,23 zł

Ceny internetu stacjonarnego w Vectra

Vectra zaburzy nam nieco wyniki tego zestawienia. Mają aktualnie świąteczną promocję, w której plan z limitem 300 Mb/s jest w cenie tego z limitem do 150 Mb/s i do tego w ofercie bez zobowiązania. Co daje im aktualnie najniższą średnią cenę za miesięczny dostęp do internetu stacjonarnego.

Średnia cena za internet stacjonarny w VECTRA Cena Prędkość w Mb/s Cena za 1 Mb/s 150 Mb/s 44,99 zł 150 0,30 zł 300 Mb/s 44,99 zł 300 0,15 zł 600 Mb/s 54,99 zł 600 0,09 zł Średnia 48,32 zł 0,18 zł

Podsumowanie

Łącznie Średnia cena Średnia cena za 1 Mb/s INEA 84,90 zł 0,04 zł UPC 67,49 zł 0,10 zł TOYA 64,90 zł 0,23 zł VECTRA 48,32 zł 0,18 zł Średnia 66,40 zł 0,14 zł

Podliczając tylko tych 4 operatorów, średnia cena za dostęp do internetu stacjonarnego wyszła nam na poziomie 66,40 zł, a za 1 Mb/s – 0,14 zł. Jednak pamiętajmy, że w zestawieniu Global Broadband Pricing League wzięto pod uwagę 38 planów abonamentowych, z pewnością od kilku operatorów lokalnych, których ceny mogły wpłynąć, na mniejszą średnią cenę w Polsce.

Źródło: TELKO.in.

Stock Image from Depositphotos.