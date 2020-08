Max 180 km/h w Volvo? To pikuś. Pójdźmy o krok dalej

Dla wielu kierowców podstawową wartością wynikającą z jazdy autem to emocje. W wielu modelach Volvo emocji było tyle, co na grzybach. Owszem, Szwedzi produkowali również tzw. „cegłoloty” (czyli samochody, które gracji dorównywały fortepianowi, a zasuwały jak szalone), niemniej na pierwszym miejscu zawsze stawiano bezpieczeństwo. Natomiast obserwując rynek motoryzacyjny, trudno jest oprzeć się wrażeniu, że nieuchronnie zmierzamy ku eliminacji kierowcy. I jakoś tak mój umysł podpowiada mi, że jedynie Volvo jest na tyle „bezczelne”, by jako pierwsze duża marka zaproponować pojazd, w którym kierowcy nie ma. Znaczy… jest. Ale ten elektroniczny. Potencjalnie nieomylny, kierowca doskonały. Zdolny do zdecydowanie bezpiecznego przetransportowania pasażerów z punktu A do punktu B.

Czytaj więcej: Volvo się kończy… na 180 km/h. Wielkie oburzenie

Radość z jazdy? To się nie liczy

Trudno sobie wyobrazić samochód, w którym nie mamy nic do powiedzenia – możemy jedynie bawić się systemem infotainment tak, aby podróż przebiegła w miłej atmosferze. Masz możliwość zmiany ustawień klimatyzacji, wyłożyć się wygodnie na siedzeniu i obserwować drogę. Wszystko za Ciebie i Twoich pasażerów robi bezlitośnie skuteczna elektronika. Spoglądasz na to, co robi pojazd i od razu myślisz: „ja tak dobry nie jestem”. Dojeżdżasz do celu, autko parkuje – niezwykle precyzyjnie i w taki sposób, by każdy pasażer mógł swobodnie wyjść.

Pierwsze jaskółki takiego obrotu wydarzeń pojawiły się w czerwcu: wtedy to Volvo wespół z Waymo ogłosili, iż ta druga firma będzie dostarczać” rozwiązania dedykowane w pełni autonomicznej jeździe szwedzkiej legendzie (oraz submarkom: Polestar oraz Lynk & Co. w rękach Chińczyków). W przyszłości, na podstawie tego partnerstwa pojawi się flota „robotaksówek”, w których na próżno będzie szukać kierowcy do „pogadania sobie”. Mowa tutaj o czwartym poziomie autonomii, który zakłada, iż jazda odbywa się w trybie w pełni autonomicznym, jednak z pewnymi zastrzeżeniami. Świadczenie usług w ten sposób musi odbywać się w konkretnym miejscu, zatwierdzonym do wykorzystania przez samojezdne auta, a także np. przy sprzyjających warunkach pogodowych.

Nie można tutaj mówić zatem o pełnej autonomii, lecz jej zalążku. Ale i tak cała idea posunęła się bardzo daleko. Waymo jest prawdopodobnie najlepiej przygotowanym projektem pod kątem samojezdnych pojazdów. A skoro Volvo, słynące z dbałości o bezpieczeństwo zamierza skorzystać z tego dobrodziejstwa, wiedzcie, że coś się dzieje… i ostatecznie się „stanie”.