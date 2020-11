Volkswagen w ramach pokuty za dieselgate zelektryfikuje grecką wyspę

Żywe laboratorium

Małe wyspy są niezwykle wdzięcznym miejscem dla tego eksperymentów, ze względu możliwość łatwego dopasowania infrastruktury do potrzeb tak ograniczonego środowiska. Astypalea to niewielka wyspa położona na Morzu Egejskim. Jej powierzchnia to 97 km2, a liczba mieszkańców niewiele przekracza 1300 osób. Rocznie wyspę odwiedza około 70 tys. turystów.

Na wyspie zarejestrowanych jest prawie 1500 samochodów, a długość dróg to 70 km dróg asfaltowych i 120 km nieutwardzonych. 90% energii na wyspie pochodzi z generatorów pracujących na olej napędowy. W ciągu 6 lat ma się to całkowicie zmienić.

Elektryczna rewolucja

Generatory zostaną zastąpione przez fotowoltaikę i turbiny wiatrowe, na wyspie pojawi się 230 publicznych i prywatnych punktów ładowania, zainstalowanych przez, będącą własnością VW, firmę Elli. Pojazdy spalinowe mają zostać zastąpione przez 1000 pojazdów elektrycznych, na które będą się składać samochody, e-skutery i e-rowery. Także cały transport komercyjny i publiczny zostanie zelektryfikowany. Większość pojazdów ma być używana w ramach usług wspólnego korzystania z pojazdów.

W efekcie powstanie modelowa, zero-emisyjna wyspa, na której będzie można testować różne nowoczesne rozwiązania. Jeśli dodamy do tego, że już kilka lat temu na wyspie ogłoszono zakaz palenia papierosów, to nie znajdziemy chyba bardziej bezkompromisowego miejsca pod tym względem na naszej planecie. Podobny sposób testowania nowych rozwiązań przyjęło też Renault, które testuje swoje rozwiązania między innymi na portugalskiej wyspie Porto Santo.

