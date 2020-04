Odświeżony model na wejść na rynek latem 2020 roku, choć będzie to pewnie raczej sierpień lub wrzesień. Nieco później dołączyć ma do niego wersja przedłużona czyli Tiguan Allspace.

Travel Assist

Volkswagen Tiguan korzystał z tej samej platformy co Volkswagen Passat. Miał też ten sam system multimedialny wraz z cyfrowymi zegarami. Nowy Tiguan 2020 otrzyma najpewniej identyczny zestaw jak… odświeżony Passat. Będzie to więc nowy system inforozrywki MIB3 (Modular Infotainment Matrix gen 3) oraz najpewniej: odświeżony design wirtualnych zegarów, usługi łączności zgromadzone pod „Volkswagen We”. Szerzej o tych systemach pisałem w podpiętych tekście. Niezwykle istotną nowością będzie zestaw funkcji skupionych po nazwą „Travel Assist” – mowa o adaptacyjnym i przewidującym tempomacie, aktywnym asystencie pasa ruchu i systemie monitorującym martwe pole. Pokaz jak to działa w Passacie macie poniżej:

Nowy Tiguan 2020 otrzyma również nowe matrycowe reflektory LED, które będą w pełni adaptacyjne. Aktualny wciąż Tiguan oczywiście ma tego typu światła i jest to rozwiązanie nowocześniejsze niż w Passacie B8 przed liftem, ale te nowe mają być bardziej zaawansowane. Spodziewałbym się, że zostanie tutaj zaimplementowane rozwiązanie z Passata – IQ.Light.

Warto tutaj nadmienić, że w kwestii aktywnych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy aktualny Tiguan oferuje i tak w zasadzie najwyższy w segmencie poziom w segmencie. Wyposażony jest bowiem w skuteczne systemy przeciwzderzeniowe (m.in. Front Assist), komputer aktywnie utrzymuje auto na środku zajmowanego pasa ruchu, ostrzega i stara się uniknąć kolizji z innym pojazdem w martwym polu, ostrzega o ruchu poprzecznym podczas cofania itd. Ma też tempomat działający w pełnym zakresie prędkości, jak i asystenta jazdy w korku czy parkowania. Żaden z bezpośrednich rywali konkurencyjnych koncernów nie oferuje porównywalnego zakresu działania tych funkcji, a… nowy Tiguan postawi poprzeczkę jeszcze wyżej! To tylko potwierdza, że Tiguan ma być pół kroku za segmentem premium. O czym świadczy również dobre wykonanie wnętrza, ergonomiczne i regulowane w szerokim zakresie fotele – także obecnego modelu.

Volkswagen Tiguan 2019

Nowe silniki Evo i… hybryda Plug-In!

Obecna paleta silników Tiguana jest bardzo szeroka i obejmuje jednostki benzynowe o mocy od 150 do 230 KM (1.5 oraz 2.0 TSI), a także wysokoprężne od 150 do 240 KM (2.0 TDI SCR). Z mocniejszymi silnikami dostępny jest napęd na cztery koła 4Motion (wybiera go ponad połowa klientów). Nowy Volkswagen Tiguan 2020 ma otrzymać „jednostki Evo”. Takie sformułowanie zostało użyte na konferencji. Jednostek Evo póki co nie mamy w Passacie, ale mamy w nowym Golfie. A jeśli mają to być jednostki Evo, to znaczy że pojawi się tam m.in. 1.5 TSI mHEV z systemem miękkiej hybrydy, który ma czasowo wyłączać silnik np. po zdjęciu nogi z gazu. Oto jak działa to w praktyce właśnie w nowym Golfie:

Czy wersja 2.0 TSI także będzie z miękką hybrydą? Trudno powiedzieć, bo w ofercie marki Volkswagen póki co takowej nie ma. Jest oferowana w Audi np. jako 45 TFSI. Jeśli ten silnik pojawi się w takiej wersji w Tiguanie to pewnie nawet zużycie paliwa będzie podobne do tego, co widzicie na filmie poniżej (Tiguan jest oczywiście nieco większy od A4 allroad quattro):

Wszystkie diesle mają być wyposażone w podwójny dotrysk mocznika, co ma zmniejszyć emisję tlenków azotu o 80%! Najsłabszy 2.0 TDI będzie miał najpewniej 150 KM, ale z pewnością dołączy do niego wersja 190-konna i miejmy nadzieję także 240-konna (podwójnie doładowana), która idealnie pasuje do Tiguana. Zapewnia bowiem świetne osiągi przy naprawdę niskim zużyciu paliwa: