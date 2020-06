Volkswagen ID.3 1st we wrześniu, ale nie dla wszystkich

Pierwsza pula samochodów ID.3 1st licząca 30 000 egzemplarzy już dawno została zarezerwowana. Potencjalni nabywcy najpierw mieli odbierać auta na wiosnę, później przed wakacjami, a teraz okazuje się, że zrobią to najwcześniej we wrześniu. I co więcej, nawet za 3 miesiąca, auto nadal nie będzie w 100% gotowe, dlatego dostęp do niego otrzymają tylko osoby, które zgodzą się na pewne ograniczenia.

Samochody w pierwszej kolejności trafią do członków klubu „1st Mover”, który będzie dawał możliwość wymiany swoich wrażeń i opinii pomiędzy użytkownikami samochodu oraz samym producentem. Niestety klubowicze będą musieli się też liczyć z tym, że we wrześniu nie wszystko będzie jeszcze działać. Chodzi między innymi o aplikację App Connect służącą do zarządzania pojazdem oraz część funkcji wyświetlacza przeziernego (HUD) i rozszerzonej rzeczywistości. Członkowie klubu mają za to otrzymać na początku przyszłego roku aktualizację oprogramowania i dostęp do dodatkowych funkcji. Dodatkowo wszyscy nabywcy korzystający z leasingu, nie będą musieli opłacać 3 pierwszych rat za swój samochód, ale patrząc na ostatnie reklamy VW, ta promocja dotyczyć będzie całej, również benzynowej floty.

Dokładnych zapisów umowy jaką będą musieli podpisać klubowicze jeszcze nie ma, choć to pewnie tylko kwestia czasu bo ostateczne umowy mają być podpisywane już od 17 czerwca w większości europejskich krajów. Wtedy też poznamy pewnie dokładniejsze szczegóły dotyczące tego programu „publicznych beta testów”, które będą zakrojone na całkiem szeroką skalę.