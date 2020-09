Idąc dalej tym tokiem rozumowania, można założyć, że w ofercie pojawi się też wersja z mniejszym pakietem baterii (62 kWh) oraz różna moc napędu. W przypadku najtańszego modelu będzie to pewnie silnik montowany na tylnej osi o mocy 204 KM, a w droższych modelach dojdzie do tego również silnik napędzający przednie koła. W Skodzie dostępny on jest w dwóch wariantach, przez co moc maksymalna całego układu może wynosić 265 KM lub 306 KM. W kwestii zasięgu nie możemy być już tak pewni, bo ID.6 to spory SUV, który wymiarami zbliża się do minivanów, więc zapewne będą to nieco niższe wartości niż np. dla Skody Enyaq (500 km WLTP dla pakietu 80 kWh).