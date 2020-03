Dla nikogo nie będzie też tajemnicą, że Volkswagen ID.4 mocno czerpie z technologii zastosowanych w modelu ID.3. Dlatego możemy spodziewać się tutaj podobnego wnętrza i niemal identycznego napędu, który generuje 204 KM i też napędza tylną oś. Volkswagen zapewnia jednak, że ID.4 ma zaoferować bardzo duży zasięg, więc całkiem możliwe, że dodatkowe miejsce dzięki podniesieniu nadwozia udało się wykorzystać do montażu pojemniejszych baterii. Dla przypomnienia ID.3 może mieć ogniwa o maksymalnej pojemności 77 kWh.

Z zewnątrz również jest sporo nawiązań do pierwszego elektryka opartego na platformie MEB. W SUVie z pewnością wyróżniają się wysokie, plastikowe progi oraz ranty nad kołami, a także wysoki tylny zderzak. Masywnej sylwetki dopełniają też bardzo duże koła. Podejrzewam, że VW ID.4 spodoba się klientom i może cieszyć się sporą popularnością. Miejmy tylko nadzieje, że koncern sprosta swoim zapowiedziom i wprowadzi go do sprzedaży jeszcze w tym roku. Mając na uwadze problemy w produkcji modelu ID.3, wcale nie wydaje się to w tej chwili takie oczywiste.