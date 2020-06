Reasumując, Volkswagen ID.4 powinien się spodobać, zapowiada się na bardzo funkcjonalnego crossovera, a jego największym mankamentem może być niestety zasięg. ID.4 będzie miał identyczne zestawy baterii jak ID.3, czyli ich maksymalna pojemność będzie wynosić 77 kWh, co powinno pozwolić na przejechanie około 450 km. Niby nie jest to mało, ale patrząc na to co Tesla zrobiła ostatnio z Modelem S to pewien niedosyt pozostaje. Nie wiemy też jaki dokładnie silnik znajdzie się w tym modelu. Na pewno początkowo będzie zapewniał tylko napęd na tylną oś i może to być ten sam model co w ID.3 o mocy 204 KM. Koncept ID.Crozz miał oferować napęd na 4 koła, moc ponad 300 KM i prędkość maksymalną 180 km/h, nie jest zatem wykluczone, że ID.4 też w przyszłości taką wersję dostanie.