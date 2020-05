Volkswagen Golf Variant Mk8 na pierwszych zdjęciach

Golf Variant jest coraz bliżej swojej premiery, choć dokładnej daty jeszcze nie podano. Mamy jednak pierwsze szpiegowskie zdjęcia nowego modelu, które zdradzają praktycznie wszystko. Jak można się było spodziewać rewolucji nie ma, aż do słupka C to praktycznie takie same auta. Różnice zaczynają się dopiero za tylnymi drzwiami, gdzie pojawia się przedłużony bagażnik i nieco większa powierzchnia okien. Przemodelowano również tylną klapę, zmieniono względem hatchbacka nieco tylne światła i to w zasadzie wszystko. Nie znamy jeszcze dokładnych danych, ale można spodziewać się, że Golf Variant będzie oferował bagażnik o pojemności ponad 600l.