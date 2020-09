Jeśli zaś chodzi o silniki, to pod maska znajdziemy te same jednostki napędowe, które mamy w hatchbacku, jest zatem 1.0 TSI o mocy od 90 KM do 110 KM, również w wersji z miękką hybrydą, 1.5 TSI o mocy od 130 do 150 KM (również jako eTSI z instalacją 48V) oraz 2.0 TDI o mocy 115 lub 150 KM. Nie jest wykluczone, że pojawi się też wersja hybrydowa typu plugin z silnikiem 1.4 TSI o mocy całego układu na poziomie 204 KM. Golf Variant powinien trafić do salonów jeszcze w tym roku.