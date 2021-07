Niestety wraz z większymi rozmiarami idzie też większa waga – 1709 kg, o około 80 kg więcej niż hatchback, co powoduje, że czas potrzebny na osiągnięcie 100 km/h to 4,9 sekundy, zamiast 4,7 sekundy w hatchbacku. Trudno narzekać ale warto odnotować. Prędkość maksymalna ograniczona jest elektronicznie do 250 km/h, a w wersji R Performance do 270 km/h. Napęd przekazywany jest na wszystkie koła za pośrednictwem automatycznej, siedmiostopniowej przekładni DSG, a w niektórych trybach jazdy (Drift) może być nawet w 100% przekazywany na tylną oś umożliwiając jazdę w efektownym poślizgu. Z pakietem R Performance dostaniemy też specjalny tryb „Special” stworzony podczas testów na torze Nurburgring, który ma dawać jeszcze lepsze wyniki właśnie w trakcie jazdy na czas.