Volkswagen Arteon raczej bez silnika sześciocylindrowego

Arteon miał być pozycjonowany jako samochód klasy premium w ofercie koncernu, dlatego włodarze rozważali nawet zastosowanie sześciocylindrowego silnika o większej pojemności. Wygląda jednak na to, że jak zwykle wygra pragmatyzm i normy emisji spalin. W tej chwili najmocniejsza odmiana korzysta z motoru 2.0 TSI oferującego 272 KM i napęd na cztery koła. To raczej nie zmieni się po liftingu. Pewne jest natomiast, że do gamy silnikowej dołączy napęd hybrydowy, będzie to dobrze znany zestaw z Passata GTE o mocy 218 lub 245 KM, na który składa się silnik spalinowy 1.4 TSI oraz dodatkowy motor elektryczny umieszczony między silnikiem, a skrzynią biegów.

Na oficjalną premierę i więcej informacji musimy jednak jeszcze trochę poczekać.

źródło: AutoExpress