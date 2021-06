VOD nie zabija kin. Jak wygląda restart branży kinowej?

Jak miewa się kino po wielomiesięcznej przerwie w działalności? Spoglądając na wyniki sprzedaży biletów na całym świecie, a także w Polsce, to sytuacja jest zaskakująco dobra. Optymistycznie wyglądają nawet, a może przede wszystkim premiery, które przez wielu były skazywane na porażkę. Wcześniejszy debiut niektórych tytułów w serwisach VOD poza granicami Polski miał sprawić, że te produkcje nie będą w stanie zgromadzić na salach większej grupy widzów, ale to nie do końca jest prawda. Inna sprawa, to rosnące statystyki serwisów VOD, których popularność miałaby oznaczać osłabienie branży kinowej i spadek frekwencji na salach kinowych. Czy tak w rzeczywistości jest?

Dopytujemy u źródła, bo gościem tego odcinka podcastu jest Sebastian Wojna z Multkina. W rozmowie poruszamy tematy związane z okresem wstrzymanej działalności, przygotowaniami do wznowienia seansów, a także walką o czas widza, która staje się coraz bardziej zażarta.

Kina znów otwarte. Jak to wygląda od środka?

