VOD jak „telewizja”, Blu-Ray jak „wyjście do kina”. Wróciłem do kupowania ulubionych filmów i seriali na płytach

Nie jestem specjalnym fanem fizycznych wydań… czegokolwiek. Ale kiedy z serwisów VOD pierwszy raz zaczęły znikać treści na których mi zależało – zapaliła się lampka ostrzegawcza. Bo fakty są takie, że nie ma ich wiele — ale jednak jest kilka filmów i seriali, do których wracam regularnie. Postanowiłem więc nie zastanawiać się czy i gdzie będę mógł je obejrzeć następnym razem, a po prostu kupić ich możliwie najlepsze wydania na nośnikach, by zawsze mieć do nich dostęp. Powoli, regularnie, nabywam kolejne interesujące mnie pozycje. Nie ma co się oszukiwać: nie mają one absolutnie nic wspólnego z wygodą serwisów VOD. Nie zabiorę ich ze sobą w podróż (bo przecież płyty do tabletu czy smartfona nie włożę ;), każdorazowo muszę wstać po nośnik, włożyć go do konsoli służącej jako odtwarzacz, a w przypadku serialu — zmienić na kolejną, gdy skończą się odcinki. Mimo wszystko oglądanie z płyt daje… pewną satysfakcję. I tytułowe porównanie VOD do telewizji, a nośnika do wyjścia do kina może i brzmi śmiesznie, bo przecież w obu przypadkach nie ruszam się z własnej kanapy. Ale jakościowo to zupełnie inne światy.