Te filmy warto zobaczyć ponownie w kinie

Wypełnione do ostatniego miejsca sale oraz pełne widzów hole i korytarze kin to obrazek, który nieprędko wróci. Po wznowieniu działalności kin wybrałem się na dwa seanse i żaden z nich nie należał do filmowych premier. „Mroczny Rycerz” i „Gwiezdne Wojny. Epizod V – Imperium Kontratakuje” to istne klasyki i to właśnie takie produkcje przeważają teraz w repertuarach kin. Są też niedawne nowości jak „Dżentelmeni” czy „Na noże” oraz „Niewidzialny człowiek”. Jeśli ktoś planował powtórkę albo nadrabianie zaległości, to są to najlepsze chwile na taki seans.

Filmy z kina prosto na VOD? Branża rezygnuje z największego przywileju

Czy w tym roku odbędą się duże premiery?

Nie wiadomo jednak, jak długo taka sytuacja będzie się utrzymywać. Pod koniec sierpnia do kin ma trafić „Tenet” – najnowszy film Christophera Nolana – ale termin ten może być ostateczny. Jeśli dojdzie to kolejnego odłożenia premiery, to być może „Tenet” zobaczymy dopiero późną jesienią. Tymczasem kina AMC i Universal Studio doszli do porozumienia, które pozwala na wprowadzenie nowości do usług VOD premium już 17 dni po debiucie w kinach, czyli zaledwie trzy weekendy później. Jak odnajdą się w tych okolicznościach kina, kto je teraz odwiedza, dlaczego i jakimi wrażeniami dzielą się widzowie przed i po seansie? O tym najnowszy odcinek podcastu – miłego słuchania!

Sprawdzamy i oceniamy aplikacje mobilne czołowych VOD w Polsce

VOD czyha na filmowe premiery. Kina zagrożone?

2iciory Warner Bros. nadchodzą. „Tenet” z datą premiery! Kiedy „Diuna” i „Wonder Woman”?

Podcastu Antyweb Po Godzinach możecie posłuchać w: