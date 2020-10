Vivo trafi do Europy. Czy warto czekać na ich smartfony w Polsce?

Czy Vivo wejdzie do Polski?

Jestem przekonany, że już za dwa tygodnie usłyszymy o tym, że marka zawita także dla naszego kraju. Pół roku temu pisałem o tym, że firma szukała w naszym kraju pracowników. Był to wyraźny sygnał do tego, że nasz kraj znajdzie się w kręgu zainteresowań. Informacje tę potwierdził też niedawno w wywiadzie sam wiceprezes Vivo – Seon-Il Hwan. Polska może być jednym z najważniejszych rynków zbytu Vivo i nie ma co temu się dziwić. Patrząc po sukcesie, jaki odnosi u nas Huawei, realme czy Xiaomi widać wyraźnie, że jako naród przede wszystkim zwracamy uwagę na stosunek jakości do ceny. I Vivo taki stosunek zdecydowanie będzie w stanie zapewnić.