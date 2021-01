Virgin Orbit na orbicie, test statyczny SLS poszedł… jak zwykle

Virgin Group do kwestii podboju kosmosu podeszło zupełnie inaczej niż konkurencja. Zamiast klasycznie wertykalnie startujących rakiet zdecydowało się na start swoich pojazdów z powietrza. Są one zrzucane na odpowiedniej wysokości przez ich Boeinga 747-400 o sympatycznej nazwie „Cosmic Girl”, w przypadku rakiet lub specjalnego samolotu transportowego „WhiteKnightTwo”, zaprojektowanego dla ich samolotów kosmicznych.

W 2020 r. pierwszy testowy lot Virgin Orbit nie poszedł najlepiej. Rakieta została poprawnie zrzucona, odpaliła silniki, ale w trakcie lotu nastąpiła awaria systemu zasilającego silnik ciekłym tlenem i rakieta musiała zostać zniszczona. Start numer dwa, mający miejsce 17 stycznia, zakończył się pełnym sukcesem, a testowa rakieta wyniosła na orbitę 10 mikrosatelitów zaprojektowanych dla NASA przez amerykańskie uczelnie.

Today's sequence of events for #LaunchDemo2 went exactly to plan, from safe execution of our ground ops all the way through successful full duration burns on both engines. To say we're thrilled would be a massive understatement, but 240 characters couldn't do it justice anyway. pic.twitter.com/ZKpoi7hkGN

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021