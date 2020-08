W ofercie Virgin Mobile najdroższy pakiet kosztuje prawie tyle samo, co najtańszy w Play. Zaczynając jednak od najtańszego planu za 14 zł, możemy w nim korzystać z nielimitowych rozmów komórkowych i stacjonarny w kraju, nielimitowanych wiadomości SMS oraz od 1 GB do 15 GB transferu danych. Startowa cena podwyższa się o 1 zł z każdym wykorzystanym GB w miesiącu. To dość ciekawa i elastyczna oferta dla osób, u których wykorzystanie transferu danych w miesiącu jest zwykle niewielkie, tylko czasem zużywają go nieco więcej. Do tego dochodzi umowa na czas nieokreślony.

Kolejne plany wiążą się już z podpisaniem umowy na 24 miesiące, ale oferują więcej w usługach. Plan za 19 zł, nielimitowane rozmowy komórkowe i wiadomości SMS, 9 GB transferu danych i 2,11 GB w roamingu w UE, w abonamencie za 29 zł dochodzą nielimitowane wiadomości MMS i nielimitowe rozmowy stacjonarne i 20 GB transferu danych (3,21 GB w roamingu UE), a w planie za 39 zł – 30 GB transferu danych (4,32 GB) oraz roamingu w UE wf RLAH, czyli obejmuje też rozmowy i wiadomości.

Abonament Virgin Mobile Play rozmowy komórkowe w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane rozmowy stacjonarne w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane wiadomości SMS w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane wiadomości MMS w kraju i w roamingu UE nielimitowane nielimitowane transfer danych w kraju 30 GB 20 GB transfer danych w roamingu UE 4,32 GB 5,83 GB Cena 39,00 zł 55,00 zł Różnica 16,00 zł

Porównajmy tu główne abonamenty w Play i Virgin Mobile. 16 zł różnicy praktycznie za ten sam pakiet usług. Oczywiście w Play dochodzi 3 miesiące Tidala i 6 miesięcy Prime Video bez opłat, ale to już taki jednorazowy wabik, który nie zawsze będzie decydującym kryterium o wyborze konkretnej oferty.

Porównanie oferty na kartę Play vs Virgin Mobile