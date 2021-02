VideoProc to prawdopodobnie jedyny program do wideo, jakiego potrzebujesz

Parę lat temu myślałem, że w przyszłości będziemy żyć w świecie pełnej kompatybilności i w czasach, w których nie będziemy musieli się przejmować formatami plików. Rzeczywistość postanowiła pójść jednak w inną stronę. Dzięki dostępności dronów, powszechności kamer 4 i 8K oraz zwiększonemu zainteresowaniu tworzeniem i edycją materiałów wideo na poziomie amatorskim i półprofesjonalnym, coraz więcej osób pracuje na plikach i klipach wideo. Wystarczy zobaczyć, ilu ludzi dziś rozpoczyna chociażby karierę vlogera czy zabawę ze streamingiem gier. Dla takich właśnie osób firma Digiarty przygotowała specjalne rozwiązanie, które pozwala na prostą i szybkie zgrywanie, konwersję i edycję wielu formatów plików, a także dużo, dużo więcej.

Czym jest VideoProc?

VideoProc to uznane na rynku oprogramowanie, przeznaczone do pracy nad plikami zarówno dla profesjonalistów którzy zajmują się na co dzień edycją audio i video, a także dla amatorów, którzy oczekują, że nic nie przeszkodzi im w pracy nad projektem. Program wyróżnia się przejrzystym, intuicyjnym interfejsem, w którym wszystkie funkcje są jasne od pierwszej sekundy użytkowania, a także dużą szybkością działania dzięki pełnej akceleracji sprzętowej. Dzięki wsparciu w całym procesie (kodowanie, przetwarzanie i dekodowanie), VideoProc działa do 47 razy szybciej niż programy, które takiej akceleracji nie posiadają. Pełna sprzętowa akceleracja (ze wsparciem zarówno dla NVIDII, jak i wbudowanych kart graficznych Intel i AMD) sprawia, że VideoProc dobrze zadziała także na starszych komputerach.