Smog jest jednym z największych wyzwań współczesnego świata. Jakość powietrza ma bowiem niebagatelny wpływ na nasze zdrowie i kondycję — nie tylko fizyczną, ale i psychiczną. Zamknięcie w domu też nie nam nie sprzyja. Wszechobecne wirusy, alergeny, pleśń, roztocza, bakterie i inne zanieczyszczenia towarzyszą nam całą dobę. Wystarczy też otworzyć na chwilę okna pod pretekstem przewietrzenia pokoi, by do wnętrza wpuścić zanieczyszczone powietrze. Nie dziwi więc fakt, że coraz częściej interesujemy się oczyszczaczami powietrza. Obecnie urządzenia te są dużo wygodniejsze w użyciu — wystarczy aplikacja mobilna, by nimi sterować. Tak jest w przypadku nowych modeli duńskiej marki Vestfrost, która na polski rynek wprowadza trzy nowe odświeżacze.

Vestfrost, zgodnie ze swoim duńskim rodowodem, ma w DNA marki troskę o zdrowie. Stąd rozwój oferty o inteligentne oczyszczacze powietrza. Ich wprowadzenie na rynek poprzedzone byłą dogłębną analizą potrzeb konsumentów w zakresie oczyszczania powietrza oraz możliwości jakie dają w tym temacie najnowsze technologie.

— mówi Andrzej Krop, dyrektor zarządający Vestel Poland, dystrybutora marki Vestfrost w Polsce.

Co więc pojawia się w Polsce? To trzy modele wyposażone w wieloetapowy system filtracji sterowane z poziomu smartfona. Jak podkreśla producent, oczyszczacze charakteryzują się stosunkowo cichą pracą — najniższy poziom dźwięku to 17 dB. Sprzęt ma nie wymagać specjalnego konfigurowania, ani sterowania — a to za sprawą inteligentnego modelu ich pracy. Urządzenia wykorzystują wbudowane czujniki jakości powietrza i samodzielnie dostosowują tryb pracy w pomieszczeniu, w którym się znajdują.

Vestfrost prezentuje trzy nowe inteligentne oczyszczacze powietrza

Oczyszczacze Vestfrost korzystają z 5-stopniowego procesu filtrowania powietrza. Tak zwany filtr 3w1 ma, według zapewnień producenta, pochłaniać do 99,95% cząstek o rozmiarze do 0,3 mikrona. Filtr wstępny zatrzymuje m.in. sierść zwierząt, kurz, włosy oraz większe pyły. Filtr HEPA wyłapuje pyły zawieszone PM2.5, PM10, PM1 będące głównymi składnikami smogu. Poradzi też sobie z pyłkami roślin, zarodnikami pleśni i roztoczami. Filtr węglowy jest odpowiedzialny za usuwanie organicznych zanieczyszczeń (TVOC) oraz odorów. Dodatkowe metody oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń to technologie UV-C Led i Plasma ION. Pierwsza z nich unieszkodliwia bakterie w oczyszczanym na poziomie biologicznym, zaraz po etapie jego filtracji. Dioda UV-C LED we wnętrzu oczyszczacza ma gwarantować zachowanie czystości urządzenia oraz filtrów. Plasma ION emituje jony dodatnie i ujemne, które uwalniają się do pomieszczenia wraz z oczyszczonym powietrzem. Jony neutralizują zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu oraz te przylegające do powierzchni (ściany, podłoga) i tkanin (zasłony, dywan).

W sprzedaży w Polsce pojawiły się trzy modele oczyszczaczy Vestfrost wykorzystujących wspomniane wyżej

VP-A1M30WH o powierzchni oczyszczania do 43 m2 – idealny dla dużej sypialni czy pokoju dziecka, w cenie 999 zł

VP-A1Z40WH skutecznie usuwa zanieczyszczania z powierzchni 48 m2, w cenie 1399 zł

VP-A1S70WH o powierzchni działania do 80 m2, w cenie 1999 zł

Do sterowania urządzeniami powstała dedykowana aplikacja Tuya dostępna w App Store i Google Play.

Źródło: informacje prasowe