Do niedawna się nie liczył, teraz wszyscy chcą go w Marvelu. Oto Venom

Venom dwukrotnie wystąpił na dużym ekranie. Po raz pierwszy mogliśmy go zobaczyć w filmie „Spider-Man 3” z 2007 roku w reżyserii Sama Raimi, gdzie był jednym z kilku przeciwników głównego superbohatera. Ten natłok był jednym ze wskazywanych problemów produkcji, bo i dla samego Venoma nie pozostało wystarczająco czasu na ekranie, by móc opowiedzieć jego historię od samego początku, po wprowadzeniu postaci w tym filmie.

To nie jest Venom, którego chciałem zobaczyć na kinowym ekranie

Na jego powrót w pełnometrażowej produkcji czekaliśmy aż do 2018 roku, gdy Sony postanowiło nakręcić film dedykowany tylko tej postaci tytułując ją po prostu „Venom”. Główną rolę zagrał Tom Hardy wcielając się w Eddiego Brocka – dziennikarza śledczego, który nie odpuszcza nawet wtedy, gdy sprawa może zaszkodzić potężnym ludziom. Film okazał się zaskakująco dobrym widowiskiem, pokazał udany humor i efekty specjalne – krytycy byli zaskoczeni udaną produkcją, ponieważ ich zdaniem film nie był dobry, ale widownia przyjęła go naprawdę dobrze. Poskutkowało to nowymi zestawami LEGO Venom i przyspieszyło decyzję o nakręceniu sequela i druga część będzie nosić tytuł „Venom: Let There Be Carnage”.