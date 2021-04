Usuwamy ładowarki z pudełek smartfonów. Co z laptopami?

Niestety, branża technologiczna ma to do siebie, że jeżeli jakiś trend jest dosyć silny, to bez względu na to, jak bardzo nielogiczne byłyby jego podstawy – większość producentów zazwyczaj za nim podąży, chociażby po to by nie odstawać od reszty. Tak było z brakiem minijacka, tak jest ze stale zmniejszającą się liczbą użytecznych portów w komputerach przenośnych i, moim zdaniem – tak też będzie w przypadku ładowarek do telefonów. Jednak w przypadku takich marek jak Apple, Samsung, LG, Asus czy Xiaomi, smartfony nie są jedynymi elektronicznymi gadżetami, które firmy produkują. Duża część producentów smartfonów ma w swoich firmach dział zajmujący się komputerami przenośnymi.

Pytanie – skoro tak zależy im na ekologii, dlaczego nie usuną ładowarek z zestawów z laptopami?

Jeżeli zobaczymy na zasilacz do laptopa, zauważymy, że jest on dużo większy i cięższy niż ten od telefonu, ma więc potencjał bardziej zaszkodzić planecie. Jeżeli kupujemy laptop, bardzo prawdopodobne, że mamy już w domu „jakiś” zalegający zasilacz do komputera. Co więcej, w sklepach łatwo można kupić uniwersalne zasilacze, więc brak nie powinien być problemem. Co? Czy ja słyszę coś, że każdy producent ma swoje własne gniazdo ładowania? Phi, Apple ma swoje, kompletnie ignorując istnienie USB-C (ale nie w Macbookach i iMacach), trzymając się ciągle Lightning w iPhone’ie i nie przeszkodziło im to jako pierwszym wywalić ładowarki z zestawu. Pomyślcie, ile pieniędzy oszczędziliby producenci na pakowaniu, transporcie i magazynowaniu, gdyby tylko usunęli ładowarki z zestawów z laptopami, a ile zarobiliby, sprzedając je potem oddzielnie, kiedy się okazuje, że jednak są one potrzebne. Co więcej – powiedziałbym, że usunięcie ładowarki od laptopa ma większy sens, ponieważ moc ładowania laptopów w ostatnim czasie nie wzrosła ponad dwudziestokrotnie, co możemy obserwować w przypadku smartfonów.