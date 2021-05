Ustawa hazardowa nie działa? aż 12,6 mld zł rocznie dochodów szarej strefy hazardu w Polsce

Jaki to przyniosło skutek? Według najnowszego raportu EY szara strefa hazardowa w Polsce ma się nieźle i co więcej – z roku na rok rośnie w siłę. Jeszcze w 2016 roku, czyli przed wejściem w życie ustawy hazardowej, dochody nielegalnych gier hazardowych online odpowiadały za 76,5% obrotów w całej branży.

W 2020 roku wprawdzie udział szarej strefy spadł do 46,7%, ale same ich dochody wzrosły z 3,5 mld zł w 2016 roku do aż 12,6 mld zł w roku ubiegłym. Tak więc sam spadek udziału w ogólnych obrotach należy raczej upatrywać we wzrostach legalnej części rynku, niemniej niepokoją i tak ogromne dochody szarej strefy.

Ich działalność bez wymaganych zezwoleń regulatorów prowadzi przede wszystkim do uszczuplenie finansów publicznych, gdyż podmioty takie unikają tym samym odprowadzania należnych podatków.