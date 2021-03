USB OTG – czym jest i jak działa? Sprawdzamy!

Zapewne wiele razy mieliście sytuacje, w której potrzebowaliście zgrać kluczowy plik z telefonu na inny telefon. Oczywiście, w takich sytuacjach można posiłkować się bluetoothem czy chmurą, ale to pierwsze rozwiązanie nie sprawdza się w przypadku dużych plików, a to drugie nie zawsze jest dostępne ze względu na zasięg. Sam wielokrotnie miałem sytuacje, szczególnie podczas studiów, gdzie ratowała mnie technologia pozwalająca w komfortowy sposób zgrywać pliki wprost z telefonu na zewnętrzne urządzenia (np. pendrive’y), dzięki czemu można było chociażby szybko przesyłać i drukować notatki. Mowa oczywiście o USB OTG.

USB OTG – podstawowe informacje

USB OTG to skór od USB On The Go – technologii wprowadzonej w systemach Android pozwalającej na podłączanie do nich urządzeń peryferyjnych – myszek, klawiatur, pendrive’ów i innych akcesoriów przez istniejący w smartfonie port USB. Jest więc to funkcja, która bardzo pomaga, jeżeli musimy edytować jakiś dokument na smartfonie, bądź też np. chcemy szybko skopiować pliki. Dzięki USB OTG do obsługi chociażby pendrive’ów nie jest potrzebne żadne dodatkowe, zewnętrzne oprogramowanie.