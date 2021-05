USB-C 2.1 zaoferuje przesył do 240W. Wyróżnią go specjalne oznaczenia na kablach!

Trzeba mieć jednak na uwadze, że zmiany te trochę zajmą — bo choć ustalono że to możliwe i że takie rozwiązanie zostanie dopuszczone do użytku, jego wdrożenie potrwa miesiące, a może nawet lata. Niezwykle cieszy mnie jednak to, że z kablami pozwalającymi na zasilanie 240W związane będą także nowe oznaczenia. Na tę chwilę kable z wtyczką USB-C to niekończący się chaos — każdy pozwala na co innego, nie ma z tym żadnych regulacji i czasem można się niemiło rozczarować. W przypadku nowych kabli miałoby się to zmienić — i akcesoria oferujące zasilanie do 240W mają mieć specjalne ikonki, które na pierwszy rzut oka podpowiedzą użytkownikom, czy mogą z nich skorzystać do zasilenia swojego urządzenia bez obawy o to, że nie udźwigną ich laptopa, monitora czy innych sprzętów które zechcą za ich pośrednictwem zasilić.

Czy 240W przesył energii za pośrednictwem kabli USB-C będzie receptą na wszystkie bolączki? Niestety – bez szans. Zawsze znajdą się urządzenia, które będą potrzebowały więcej i więcej — jednak takie zmiany zaowocują dołączeniem całego pakietu urządzeń który będzie można ładować jednym kablem. Dobra zmiana, zwłaszcza, że tym razem nareszcie z wymogiem odpowiednich oznaczeń!