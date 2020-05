Na rynku gier mamy przynajmniej kilka platform, które pozwalają na kupowanie, zarządzanie i uruchamianie gier. Największą i najpopularniejszą jest niewątpliwie Steam od Valve, ale poza tym mamy jeszcze Origin od Electronic Arts, Epic Games Store od Epic Games, polski GOG Galaxy od CD Projektu czy właśnie wreszcie Uplay od Ubisoftu. Dzisiaj przyjrzymy się temu ostatniemu i zobaczymy co ma do zaoferowania. Taka mnogość platform z pewnością nie jest dobrym rozwiązaniem dla graczy, ale z drugiej strony pozwala na sporą rywalizację w tym segmencie, która skutkuje coraz ciekawszymi promocjami. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że w ostatnim czasie można wiele znanych i lubianych gier dostać wprost za darmo. Koronny przykład to GTA V, które jeszcze przez kilka dni można za darmo przypisać do konta w Epic Games Store.

1. Uplay – omówienie możliwości aplikacji

Wróćmy jednak do clue dzisiejszego artykułu, czyli aplikacji Uplay. Usługa Ubisoftu zadebiutowała już kilka dobrych lat temu, bo w połowie 2012 roku i delikatnie mówiąc początkowo nie za bardzo przypadła do gustu graczom. Największym mankamentem była konieczność posiadania stałego połączenia z siecią, w innym przypadku nie dawało się uruchomić żadnej gry albo była ona wręcz przerywana w trakcie rozgrywki, jeśli połączenie utraciliśmy. Na szczęście z czasem wycofano się z tego rozwiązania, choć nadal aby uruchomić grę w Uplay, potrzebujemy dostępu do internetu.

Sama aplikacja nie różni się specjalnie od innych klientów tego typu. Na głównym ekranie mamy Aktualności, które prezentują nam najnowsze informacje dotyczące gier Ubisoftu oraz aktualne promocje. Jak już wspominałem, wydawcy walczą o klientów i praktycznie każdy co jakiś czas oferuje darmowe gry, więc warto zaglądać tutaj regularnie. W drugiej zakładce – Gry mamy informacje o posiadanych tytułach przypisanych do naszego konta w Uplay. Nie trzeba ich wszystkich instalować, ale można to łatwo zrobić za pośrednictwem klienta. Potrzebny jest tylko czas, bo nowsze gry rozrosły się do niebotycznych rozmiarów i nawet z łączem ponad 100 Mbps ich pobieranie zajmuje godziny, a nie minuty. Tam też możemy przejrzeć całą ofertę gier francuskiego wydawcy. W zakładce Store, jak wskazuje sama nazwa, mamy dostęp do sklepu, w którym można kupić jedną z ponad 100 dostępnych gier. UPLAY+ to natomiast dostęp do usługi abonamentowej, która została zaprezentowana w zeszłym roku, o tym jednak porozmawiamy w jednym z kolejnych akapitów.