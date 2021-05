Jak dla mnie największa bzdura, wystarczy poświęcić godzinę w ciągu dnia i przejrzeć te prawie dwieście kanałów, które są obecnie w ofertach największych kablówek. Osobiście, uwzględniając kanały dostępne w NTC z oferty kablówek wybrałbym dodatkowo cztery kanały – Comedy Central, Fox Comedy – mam słabość do sitcomów oraz TVN24 i Polsat News. To tyle – cztery kanały, dlaczego mam płacić za 200?

Z czego to wszystko wynika? My, jako klienci bezpośrednio obwiniamy za to operatorów kablowych, ale problem zaczyna się wyżej – od dostawców programów telewizyjnych. Okazuje się, że dostawcy, wobec których UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe oferują swoje pakiety programów według ściśle określonych warunków co do ich zawartości i ceny.

Telewizja Polsat ma w tym pakiecie 28 programów, a Dicovery co najmniej 6. Operatorzy kablowi mogą z tych pakietów wybierać pojedyncze programy dla swojej oferty programowej, ale ich zakup jest zwyczajnie nieopłacalny. W przypadku Telewizji Polsat, wybór dwóch programów z ich pakietu jest droższy niż wszystkie razem wzięte. W przypadku Discovery podobny przelicznik jest przy wyborze trzech programów z całego pakietu.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny: