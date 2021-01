Damian Żukiewicz prowadzi własny kanał na YouTube, który powiązany jest z prowadzonym przez niego podmiotem gospodarczym INVESTPROVIDER. Materiały publikowane przez youtubera dotyczą szeroko rozumianych finansów: kryptowalut, gry na giełdzie, sprzedaży, nastawienia na sukces. Obecnie, na kanale Damiana Żukiewicza znajduje się podejrzanie mało materiałów, najstarsze pochodzą z okresu sprzed 5 miesięcy. Najwyraźniej wiele treści zostało usuniętych, najprawdopodobniej z powodu toczącej się sprawy w UOKiK.

UOKiK zwrócił uwagę nie tylko na kanał na YouTube Damiana Żukiewicza, ale również na jego stronę internetową (zukiewicz.com), gdzie można znaleźć informacje na temat inwestowania (w różnym ujęciu) oraz zasady dotyczące decyzji w kontekście inwestowania. Na podstronie „Zasady” można znaleźć materiały, które informują o ryzyku ponoszonym przez inwestora w trakcie podejmowania jakichkolwiek decyzji. Najprawdopodobniej jest to swego rodzaju ochrona dla Damiana Żukiewicza przed roszczeniami osób, które skorzystały z jego rad i z różnych powodów, straciły swoje oszczędności. Nie to jednak przykuło uwagę urzędu – okazuje się, że również tam rzeczony youtuber miał umieszczać informacje dotyczące piramid utureNet, FutureAdPro i NetLeaders. Postępowanie, jakie toczyło się w sprawie działalności Damiana Żukiewicza zakończyło się stwierdzeniem przez urząd oraz Prezesa UOKiK, że promocja tego typu platform naruszała zbiorowe interesy konsumentów.

Systemy promocyjne typu piramida są zakazane zarówno przez prawo polskie, jak i europejskie. Musimy je szybko i skutecznie eliminować z rynku, bowiem na ich działalności swoje oszczędności tracą konsumenci. Istotnym elementem w przypadku tego typu przedsięwzięć są tzw. naganiacze – osoby, które te „projekty” świadomie i odpłatnie propagują, wciągając do nich kolejnych konsumentów. Bez ich działalności systemy promocyjne typu piramida nie miałyby możliwości sprawnego pozyskania nowych uczestników. Naganiacze muszą ponosić odpowiedzialność za swoje działania wprowadzające konsumentów w błąd, które skutkują poważnymi stratami finansowymi po stronie konsumentów i mogą prowadzić do poważnych tragedii ludzkich.

Prezes UOKiK – Tomasz Chróstny

Jak podaje UOKiK, Damian Żukiewicz na swojej stronie internetowej oraz w materiałach na YouTube, namawiał do rejestrowania się na portalu FutureNet oraz w platformie reklamowej FutureAdPro, które miały obiecywać gratyfikacje pieniężne w zamian za wprowadzanie do nich nowych osób z polecenia oraz namawianie ich do zakupu pakietów uczestnictwa lub statusów. Co ciekawe, urząd ostrzegał przed tą platformą już w marcu 2019 roku. Natomiast Damian Żukiewicz do czerwca 2019 miał prowadzić proceder, za który została nałożona kara.

Niemal maksymalną karę za każdą z trzech stwierdzonych praktyk – łącznie blisko 450 tys. zł – nałożył Prezes #UOKiK Tomasz Chróstny na youtubera Damiana Żukiewicza (INVESTPROVIDER) za propagowanie systemów promocyjnych typu piramida➡️ https://t.co/dh8nly5Wh5 pic.twitter.com/u5CIkTixzT — UOKiK (@UOKiKgovPL) January 20, 2021

Ale nie tylko FutureNet dotyczy nałożona kara – to również namawianie do uczestnictwa w sieci NetLeaders. Spółka CL Singapore (która co ciekawe wprowadziła na rynek kryptowalut DasCoin) oferowała licencje kosztujące od 100 do 25 tys. euro i oferowała zyski – oczywiście w wypadku, gdy osoba, którą się do sieci wprowadzi wpłaci pieniądze na rzeczone „produkty”. UOKiK uznał sieć NetLeaders za piramidę wydając odpowiednią decyzję w grudniu 2019 roku.

Na stronie Damiana Żukiewicza, UOKiK zidentyfikował jako namawiające do uczestnictwa w sieciach piramidowych m. in. takie wpisy:

Jeśli chcesz zarabiać minimum 5.000 zł miesięcznie przez Internecie. Jeśli chcesz zwolnić się na zawsze z pracy na etacie, z której nie jesteś zadowolony, to nie zastanawiaj się i nie słuchaj swoich znajomych nieudaczników, tylko ZRÓB TO! Co masz zrobić? Zacznij od podstaw czyli zarejestruj się w minimum 5 programach, które będą podstawą twoich przychodów pasywnych. Ani ja, ani żaden inny lider zarabiający dziś minimum $1.000 dziennie w Internecie nie pominął tego kroku.

Firma NetLeaders, bardzo dobrze wynagradza osoby, które przyczynia się do szybkiego rozwoju firmy, dzięki którym kryptowaluta DasCoin wraz z systemem płatności DasPay szybciej staną się powszechnie znane i używane. DasCoin – wynagrodzenie za luty 2017 to około 94.000 PLN.

Youtuber miał również zachęcać swoich czytelników / widzów do zaciągania pożyczek, aby uczestniczyć w tych sieciach. UOKiK zwrócił uwagę na fakt, iż Damian Żukiewicz w sposób sugestywny obnosił się podróżami do egzotycznych krajów (tak, aby widzowie zapragnęli podobnego stylu życia), a także zamieszczał materiały w formie zdjęć (między innymi przedstawiające wyciągi z jego kont), które miały uwiarygadniać proponowany model inwestycji.

Po przeprowadzeniu postępowania podjąłem decyzję o ukaraniu naganiacza Damiana Żukiewicza karą w wysokości blisko 450 tys. zł. Za każdą ze stwierdzonych praktyk, odnoszących się do promowania w internecie nielegalnych inwestycji, wprowadzania konsumentów w błąd i mamienia ich wizją wielkich zysków, nałożyłem na niego niemal maksymalną, ustawową sankcję finansową. Prowadzimy kolejne działania wymierzone w organizatorów i promotorów systemów typu piramida, każdorazowo informujemy o naszych podejrzeniach również organy ścigania.

– dalsza część wypowiedzi Prezesa UOKiK.

Czytaj również: Pandemia pokazała, że nie wszystko może być wirtualne

Kara finansowa nie jest jedyną sankcją nałożoną na Damiana Żukiewicza. Youtuber musi również umieścić na swojej stronie internetowej oraz na kanale w formie materiału wideo informację o swoich nieuczciwych praktykach, decyzji Prezesa UOKiK oraz opatrzyć wideo odpowiednimi hasztagami.

Co z innymi twórcami, którzy namawiali do uczestnictwa w podejrzanych sieciach / scamach?

Zapytaliśmy UOKiK o to, czy toczą się obecnie inne postępowania w stosunku do innych youtuberów. Wiadomo bowiem, że są na polskiej scenie youtube’owej tacy autorzy, którzy promowali m. in. CashBackLove. W innym przypadku chodziło o namawianie do podawania danych kart kredytowych wraz na podejrzanych stronach bez zabezpieczenia protokołem SSL. W 2018 roku głośno było o autorze „Zwariowany Marcin”, gdzie twórca reklamował platformę, na której należy (baaaardzo długo) grać w gry, aby otrzymać określoną nagrodę. Był to rzecz jasna oczywisty scam.

UOKiK ma zwrócić się do nas z odpowiedzią na to pytanie niezwłocznie, gdy obecność takich spraw w urzędzie zostanie zweryfikowana. Wpis zostanie wtedy zaktualizowany.