Uniwersalny, podręczny i godny zaufania: przenośny dysk dla każdego

Model, z którego miałem przyjemność korzystać, ma pojemność 1 TB — i szczerze mówiąc… dla mnie, osoby dla której komputer z dyskiem 256 GB to o jakieś 100 GB za dużo, tamtejsza ilość miejsca była po prostu onieśmielająca — ale dostępny jest również w wariantach 500 GB oraz 2 TB. Sam korzystam zarówno z NAS, jak i kilku zewnętrznych dysków do backupu najważniejszych dokumentów oraz fotografii. Miesięcznie dochodzi ich co najmniej kilkadziesiąt, a kolekcja puchnie w oczach — i choć usługi takie jak Zdjęcia Google czy kopia w chmurze iCloud od Apple są wygodne, to nie mam do nich na tyle dużego zaufania, by były jedynym backupem całej kolekcji. Poza tym — możemy zapomnieć o bezpośredniej pracy na nich przy edycji zdjęć czy wideo, co dla SanDisk Extreme PRO Portable SSD nie stanowi problemu.

Dysk ten jest na tyle szybki, że bez problemu można po podłączeniu do do komputera edytować surowe wideo, a finalny materiał renderować na tenże. Wszystko działa ekspresowo zarówno w przypadku materiałów filmowych, jak i zdjęć. Jeżeli nie macie na komputerze kilkudziesięciu wolnych gigabajtów na edycję plików RAW, to spokojnie. Wszystko możecie zrobić bezpośrednio na zewnętrznym dysku, a generując efekt finalny również na zewnętrzny SSD równie szybko, jak do pamięci własnego komputera.