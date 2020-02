Unia Europejska chce wymusić na producentach wymienne baterie. Powrót do klasyki na który czekam

Łatwa wymiana baterii w smartfonach to zmiana, która ucieszy wielu

Oficjalnym powodem braku opcji łatwej wymiany baterii we współczesnych smartfonach jest oczywiście kwestia designu. Coraz cieńsze konstrukcje mają być estetyczne i z efektem wow. W praktyce bywa różnie: zbyt cienkie smartfony mają swoje problemy, a konieczność udania się do serwisu by wymienić akumulator (wizyta taka, rzecz jasna, jest odpowiednio wyceniona) wciąż irytuje. Unia Europejska wierzy, że umożliwienie bezproblemowej wymiany baterii w urządzeniach będzie też lekarstwem na… ograniczenie elektrośmieci, których z każdym rokiem generujemy coraz więcej. Czy to zadziała w ten sposób? Cóż — pewnie znajdzie się pula użytkowników która wykorzysta to w ten sposób. Ci jednak którzy mają wymieniać smartfon… i tak to zrobią. No ale może starszemu modelowi będzie łatwiej znaleźć nowy dom, skoro wymiana baterii ma szansę stać się znacznie tańszą — i każdy będzie mógł wykonać ją samodzielnie w domu. Jak za starych, dobrych, czasów.

Źródło: XDA Developers