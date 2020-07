Unia Europejska jeszcze nie stanęła na starcie, a już przegrała wyścig. Dramatyczny przykład braku wizji.

Z lektury biografii Elona Muska szczególnie jeden fragment zapadł mi w pamięć. Elon zwierzał się z tego jak specjaliści NASA mówili, że jego pomysł stworzenia rakiety wielokrotnego użytku jest niemożliwy do realizacji. Po pierwsze twierdzili, że mechanizm lądowania pierwszego modułu jest zbyt skomplikowany, jednak kluczowa miała być wytrzymałość. Przeciążenia jakim poddawana jest rakieta podczas startu są po prostu za duże, aby bezpiecznie skorzystać z niej w kolejnym locie.

SpaceX udowodniło jak bardzo się mylili. To pokazuje, że spółki i instytucje rządowe są pozbawione ludzi z wizją. Ten brak wizji szczególnie mocno uderzył w przedstawicieli Unii Europejskiej, którzy nadzorują przemysł kosmiczny. Zrozumieli, że firma Elona Muska nie może być ignorowana, a co więcej, że zmieniła ona zasady gry. Musi ich to boleć szczególnie mocno biorąc pod uwagę, że ich rakieta, która jest w drodze (Ariane 6) tak naprawdę już jest przestarzała, a nie zaliczyła jeszcze pierwszego lotu. Nie pozostaje im nic innego jak potraktować numer 6 jako krok pośredni i już teraz zacząć poważnie myśleć nad nową rakietą Ariane 7.

Europe's Ariane 6 rocket hasn't flown yet, but officials are already talking about an Ariane 7 booster to try and keep up with the reusable Falcon 9.

"Ariane 6 is a necessary step, but not the ultimate aim: we must start thinking now about Ariane 7."https://t.co/6ldVPaXvj2

— Eric Berger (@SciGuySpace) June 29, 2020