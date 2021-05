Kiedy z niej nie korzystam, port USB można zabezpieczyć stanowiącą element zestawu zatyczką, a żeby było wygodniej — jest też gumka która służy jako stojak. Małe, a cieszy — i zgubić jakby odrobinę trudniej. Nie uświadczyłem żadnych problemów z ładowaniem, czasowo również wszystko wyglądało jak z oryginalną ładowarką. Jeżeli więc szukacie zastępstwa dla oryginalnej ładowarki, albo po prostu chcielibyście mieć drugą — na wyjazdy, do biura, do drugiego pokoju — i taka malutka konstrukcja Wam wystarczy, możecie śmiało się nią zainteresować — naprawdę działa. Największy minus? Cena. Bowiem ładowarka do Apple Watch od UGREEN jest… droższa od oryginalnej — i w oficjalnym sklepie kosztuje 189 złotych. Do usprawiedliwienia w przypadku wariantu z USB typu C, ale tutaj… no cóż, trochę drogo, nie da się ukryć.

Kieszeń na dysk SSD od UGREEN oraz kabel TB3

Miniaturyzacja postępuje w szalonym tempie — i w przypadku dysków SSD widać to… jak na dłoni. Kieszeń od UGREEN jest niewiele większa od samego dysku, zaś wykonana została w całości z aluminium — i to czuć już po kilku minutach korzystania z dysku, bowiem potrafi się nagrzać w mgnieniu oka. Obsługuje ona dyski M.2 w kilku rozmiarach — sam testowałem ją z dyskiem Samsung PM981 (256 GB). Jako że w zestawie jest kabelek USB-C <-> USB-C, nie miałem szans podłączyć jej bezpośrednio do huba w podstawce. Bez problemu mogłem wpiąć ją jednak zarówno do smartfonów z wejściem USB-C, bezpośrednio do komputera oraz iPada Pro — co czyni z niej idealny zestaw wyjazdowy na szybką kopię zapasową wakacyjnych zdjęć. Wiecie jak jest, przezorny zawsze ubezpieczony, a z backupami bywa różnie.