UE chce pójść jednak jeszcze o krok dalej i objąć swoimi zaleceniami nie tylko smartfony, ale i słuchawki, aparaty, czytniki ebooków, przenośne głośniki czy urządzenia do mierzenia aktywności fizycznej. W ostatnim czasie również coraz więcej nowych notebooków można ładować przez gniazdo USB typu C, nie jest więc wykluczone, że niedługo będziemy mogli się faktycznie ograniczyć do jednej ładowarki. Co ciekawe jednym z zaleceń komisji ma być zakaz sprzedaży smartfonów z ładowarkami w zestawie, krok na który zdecydowało się już między innymi Apple czy Samsung. Miałoby to ograniczyć ilość generowanych odpadów o kilkadziesiąt tysięcy ton rocznie.

Pod lupą też ładowarki bezprzewodowe

Przy okazji Unia Europejska chce uregulować też kwestię ładowarek bezprzewodowych. W tej chwili dominuje standard Qi, ale dostępny jest też inny – Powermat. UE nie chce aby pojawiły się kolejne i zamierza forsować stosowanie jednego rozwiązania, aby uniknąć sytuacji jak z ładowarkami kablowymi To chyba jednak obawy nieco na wyrost, a warto zwrócić baczniejszą uwagę na skuteczność ładowania bezprzewodowego. Według badań, zużywają one nawet o 47% więcej energii, niż ładowarki przewodowe aby odzyskać taką samą ilość energii w baterii.

