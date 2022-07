UE dyryguje Amazonem. Wymusiło zmiany w subskrybcji Prime

Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z usług subskrypcyjnych, to zapewne doskonale wiecie, że firmy, które je dostarczają, staną na głowie, byleby odwieść użytkownika od rezygnacji z jej opłacania. „Czy na pewno chcesz…”, „Zobacz co Cię omija…”, „Zostań z nami, bo…”, takie teksty zasypują klienta niemalże za każdym razem. W niektórych przypadkach proces anulowania abonamentu jest szczególnie irytujący i niejasny tak jak w przypadku Amazon Prime. Unia Europejska bierze więc sprawy w swoje ręce, wymuszając na gigancie zakupowym uproszczenie procedury do dwóch kliknięć.

Amazon idzie na ugodę, przyjmując warunki stawiane przez UE

Komisja Europejska uważa, że Amazon zasypuje użytkowników „niejasnymi etykietami” i „rozpraszającymi informacjami”. Proceder ten był motywem przewodnim skarg unijnej grupy konsumentów, które zostały przedstawione Amazonowi już w styczniu ubiegłego roku. Obszerny raport zawierał między innymi zrzuty ekranu, ukazujące techniki manipulacyjne stosowane przez platformę. Chodzi o kilkustopniowy proces przeklikiwania przez kolejne ekrany, mający na celu zniechęcenie użytkownika.

Źródło: Komisja Europejska

UE zaproponowało własną propozycję tego, w jaki sposób Amazon ma przeprowadzać klientów przez proces anulowania subskrypcji, który ma ograniczać się do dwóch kliknięć.

Źródło: Komisja Europejska

Firma zobowiązała się wprowadzić zmiany od początku tego miesiąca, aby nie narażać się na konsekwencje łamania wytycznych dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych.

„Konsumenci muszą mieć możliwość korzystania ze swoich praw bez nacisku ze strony platform. Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie Amazona do uproszczenia swoich praktyk, aby umożliwić konsumentom swobodne i łatwe anulowanie subskrypcji”. – Didier Reynders, komisarz ds. sprawiedliwości UE

Nowe zasady mają obowiązywać na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uwzględniając Wielką Brytanię. Nachodząca ustawa o usługach cyfrowych ma skupić się na eliminowaniu podobnych mechanizmów zwanych „dark patterns”, czyli nieuczciwych interfejsów, mających na celu skłonienie użytkownika do wykonania czynności korzystnych dla interesu firmy, takich jak chociażby zniechęcanie do anulowania cyklicznych płatności.

