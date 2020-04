Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa – świeżutki i jeszcze gorący. Co nowego?

Kernel 5.4

Najnowsze Ubuntu zawiera jądro w wersji 5.4. Oznacza to, że otrzymujesz funkcje takie jak Kernel Lockdown, która ma na celu dalsze wzmocnienie bezpieczeństwa Linuksa poprzez ograniczenie dostępu do funkcji jądra, które mogą pozwolić na wykonanie dowolnego kodu za pomocą kodu dostarczanego przez procesy użytkownika. Nawet konto root nie może modyfikować kodu jądra. Gdy konto root zostanie przejęte, reszta systemu nie będzie więc łatwa do złamania, szczególnie na poziomie jądra. Otrzymujemy również natywną obsługę systemu plików ExFAT, poprawę obsługi i wydajności grafiki oraz ulepszone wsparcie dla kart graficznych AMD.

Wireguard VPN

Chociaż Ubuntu 20.04 nie będzie używał jądra 5.6 przynajmniej początku, przeniesiono obsługę WireGuard do jądra 5.4. WireGuard to łatwa w konfiguracji, szybka i bezpieczna sieć VPN. Jest open source i wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania kryptograficzne. Jego celem jest zapewnienie szybszej, prostszej i lżejszej sieci VPN ogólnego przeznaczenia, którą można łatwo wdrożyć na urządzeniach o małych zasobach, takich jak Raspberry Pi, jak i na wydajnych serwerach. Większość innych rozwiązań, takich jak IPsec i OpenVPN, opracowano wiele lat temu. Nowy protokół VPN to rozwiązanie, które jest szybsze, bezpieczniejsze, łatwiejsze do wdrożenia i zarządzania. WireGuard został pierwotnie opracowany dla systemu Linux, ale jest teraz dostępny dla systemów Windows, macOS, BSD, iOS i Android. Nadal jest on w fazie intensywnego rozwoju.

Lepsza obsługa ZFS

ZFS to system plików, zaprojektowany przez Sun Microsystems dla systemu operacyjnego Solaris. System plików ZFS został zaprojektowany z myślą o dwóch głównych celach: obsłudze dużej ilości pamięci i zapobieganiu uszkodzeniu danych. ZFS może obsłużyć do 256 biliardów zettabajtów pamięci (2^128, stąd Z w ZFS). Może także obsługiwać pliki o rozmiarze do 16 eksabajtów (2^64). Obsługa ZFS wprowadzona w wersji 19.10 jest nadal intensywnie rozwijana.