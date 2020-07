Jazda nowym samochodem w ciszy i z klimatyzacją dla tych wybredniejszych klientów Ubera

Uber Comfort jest nową usługą przewoźnika, wprowadzającą wyższy standard jazdy. Od dziś z funkcji można korzystać w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie oraz w Trójmieście. Część użytkowników już od kilku tygodni widziało tę opcję w swojej aplikacji, co pewnie było metodą przygotowywanie przez Ubera wprowadzenia jej na szeroką skalę. Najnowsza aktualizacja sprawiła, że z usługi może skorzystać teraz każdy użytkownik.

Uber Comfort to usługa podnosząca standard podróży

Po wybraniu usługi Uber Comfort klient będzie mógł cieszyć się nie tylko jazdą nowszym i wygodniejszym samochodem, ale i towarzystwem bardziej doświadczonego kierowy, który dostosuje się do naszych preferencji. Usługa stawia przede wszystkim na wygodę pasażera. Przejazdy Uber Comfort są wykonywane przez doświadczonych i najlepiej ocenianych kierowców (ocena 4.85 i wyżej), w nowszych pojazdach, w których można wygodnie usiąść. Wśród pojazdów znalazły się m.in. Toyota Corolla Sedan, Toyota Auris Combi, Ford Focus Combi czy Skoda Octavia z roczników 2018 lub 2019.

Opel Corsa-e: 50 kWh i 136 KM miejskiej i elektrycznej frajdy. Test (zużycie energii, dynamika)

Wybierając Uber Comfort klient może dostosować pod siebie kilka ustawień. Możemy wybrać preferowaną przez nas temperaturę spośród trzech podanych poziomów. Można także zdecydować się, czy mamy ochotę na jakiekolwiek rozmowy. Kierowca dostanie sygnał, czy pasażer chce podróżować w ciszy, czy może jednak oczekuje zagajania przez kierowcę. Dodatkowo Uber Comfort zapewnia dłuższy czas oczekiwania na pasażera. Czas oczekiwania kierowcy będzie wydłużony z 2 do 10 minut.

Uber rozwija dostawy jedzenia i kupuje startup za 2,6 mld dolarów

Oczywiście za dodatkowym komfortem idzie wyższa cena. Usługa Uber Comfort będzie droższa o około 30 proc. od UberX, czyli podstawowego przejazdu. Jeżeli wybierzemy Uber Comfort, a w pobliżu nie będzie wolnego samochodu o podwyższonym standardzie, zostaniemy o tym poinformowani i będziemy mieli możliwość wyboru niższego standardu bez żadnych dodatkowych opłat. Usługa zdecydowanie skierowana jest do osób, które bardzo cenią sobie własny komfort jazdy i oczekują przejazdów na najwyższym poziomie. Dodatkowa opłata może faktycznie skusić część pasażerów do korzystania z tej usługi. Kierowcy zapewne również będą starali się, aby dosięgać standardów Uber Comfort, by móc jeździć w tej opcji i zapewniać klientom jak najlepsze doświadczenia z korzystania z niej. Miłe wspomnienie oznacza chęć wybierania tej usługi częściej oraz polecenia jej znajomym. Im usługa popularniejsza, tym większa szansa na wyższy zarobek dla kierowców.