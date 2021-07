Tyle sportu na żywo i na żądanie nie znajdziecie nigdzie indziej. Eurosport na Player.pl!

Nadchodzące wydarzenie będzie wyjątkowe z wielu powodów, także dlatego, że widzowie będą mieli szansę zobaczyć dosłownie każdą walkę o medale w każdej z 37 dyscyplin. W sumie przewidywanych jest aż 3,5 tysiąca godzin transmisji przy ponad 20 jednoczesnych streamach. Tylko na platformach TVN Grupa Discovery fani sportu znajdą wszystko, co może ich zainteresować podczas Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Żadne inne medium ani platforma w Polsce nie zapewni tak szerokiej i kompleksowej relacji z imprezy i nie da widzom porównywalnej pełni i jakości doświadczeń. Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 odbywać się będą od 23 lipca 2021 do 8 sierpnia 2021 w stolicy Japonii Organizatorzy nie zdecydowali się zmieniać nazwy wydarzenia, podobnie jak miało to miejsce w przypadku piłkarskich Mistrzostw Europy EURO 2020.