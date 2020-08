Tyle powodów by wybrać Xboxa, a na premierę i tak wezmę PlayStation 5

2. Pełna wsteczna kompatybilność

Od czasów Xboxa 360 w mojej wirtualnej bibliotece gier na platformie Microsoftu zgromadziłem niemałą bibliotekę gier. Wszystkie je bez problemu odpalę na nowym sprzęcie, Xbox One S będzie mógł znaleźć nowego właściciela, wilk syty, owca cała. Dla mnie układ idealny. Tym bardziej że sporo w mojej bibliotece gier z Xboxa typowych zręcznościówek, do których regularnie powracam. Co więcej: moja ulubiona (no dobra, druga ulubiona — obok 428: Shibuya Scramble) gra z PlayStation 4, Tetris Effect, niebawem zawita do Game Passa — mam więc cichą nadzieję, że na konsoli Sony nie będę musiał kupować jej po raz kolejny…

3. Kilka stówek w kieszeni — działać będą zarówno gry, jak i akcesoria

Przez tych kilka lat zgromadziłem niezły zapas kontrolerów do Xboxa One. I nie chodzi tylko o pady, ale także nieco bardziej wyspecjalizowane sprzęty — jak chociażby Arcade Stick na którym zagrywam się w bijatyki i wszelkiej maści zręcznościówki. To zupełnie inny poziom wrażeń, trochę jak w salonie gier, ale jednak bez konieczności przepuszczania całego kieszonkowego. Bardzo mnie cieszy podejście Microsoftu, które od dawna komunikuje ich pełną zgodność z nowym sprzętem. Dual Shocka 4 będzie można co najwyżej schować do szuflady przy nowych tytułach, ale wyrzucać nie warto. W końcu Sony też będzie mieć wsteczną kompatybilność — na tę chwilę jednak wiadomo, że nie będzie ona tak spektakularna.