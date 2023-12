Ty też mogłeś zostać oszukany przez Wakacje.pl. Sprawdź co dalej.

Zimowe ferie zbliżają się wielkimi krokami i część z Was zapewne już rozgląda się za ofertami wyjazdów za granicę, a być może niektórzy polują z wyprzedzeniem na wakacyjne first minute. Ogromna liczba klientów woli przy tym zdać się na łaskę wyszukiwarek ofert, zamiast na własną rękę bookować przelot i hotel – nie ma w tym nic złego, ale trzeba uważać na portale, które takie usługi oferują. Okazuje się bowiem, że nawet te najpopularniejsze zdolne są do nieczystych zagrań.

Prawie połowa sprawdzonych ofert z serwisu Wakacje.pl wprowadzała klientów w błąd!

Z Wakacje.pl sam korzystałem wielokrotnie i w trakcie finalizowania transakcji nierzadko okazywało się, że kwota podana w ogłoszeniu wyraźnie różniła się od ostatecznego rachunku, bo portal nie doliczał chociażby obowiązkowej składki na fundusz gwarancyjny. W moim przypadku na szczęście nie były to rozbieżności na tyle duże, by zmotywować mnie do skarg, ale jak podaje UOKiK, nie wszyscy klienci byli na tyle cierpliwi – i słusznie. Wakacje.pl coraz mocniej odjeżdżało bowiem z cenami, kusząc klientów przykładowo ofertami historycznymi, których wartość była w przeszłości dużo niższa.

Źródło: UOKiK

UOKiK przeprowadził monitoring serwisu, a z obserwacji wynikło, że problem różnic cenowych dotyczył co najmniej 40 proc. sprawdzonych ofert! Z uwagi na fakt, że klienci nie otrzymywali wiarygodnych i porównywalnych informacji o cenach wycieczek – co rozumiane jest jako stosowanie nieuczciwych praktyk – prezes UOKiK nałożył na wakacje.pl karę w wysokości ponad miliona złotych (1 060 138 zł).

„Na stronach internetowych i w wyszukiwarkach ofert powinny być pokazywane ceny aktualne i kompletne, tak by konsument nie musiał weryfikować, jaki jest rzeczywisty koszt wycieczki w celu podjęcia najkorzystniejszej dla niego decyzji zakupowej. Nie można oczekiwać, że konsument będzie podchodził z podejrzliwością do przekazywanych mu informacji, tak samo jak nie można doprowadzać do sytuacji, aby wyszukiwarka ofert wprowadzała konsumentów w błąd” – Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

Decyzja wciąż czeka na uprawomocnienie, a spółka może złożyć odwołanie. W międzyczasie pod lupą UOKiK znajduje się też Travelplanet, a także kilku touroperatorów, w tym Itaka, Coral Travel, TUI i Rainbow Tours. W ich przypadku urząd analizuje wypełnianie przez organizatorów turystyki obowiązków przedkontraktowych w zakresie przekazywania konsumentom informacji niezbędnych do zawarcia umowy. Sprawdzane są też zasady moderowania opinii na stronach internetowych danego biura podróży, a także sposoby informowania klientów o nagłych zmianach zakwaterowania w hotelu i zwiększeniu ceny wycieczki.

Poszkodowani klienci mogą kontaktować się z UOKiK pod numerem 801 440 220 lub 222 66 76 76.

Stock image from Depositphotos