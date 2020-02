Twórca „Seksmisji” i „Kilera” nakręcił serial. „Mały zgon” na zwiastunie

„Mały zgon” polskim „Fargo”?

CANAL+ konsekwentnie rozbudowuje katalog własnych produkcji, a najnowszym tytułem będzie „Mały zgon”. Po sukcesie kryminału (pierwszego sezonu) „Beler”, naprawdę świetnym thrillerze „Kruku”, międzynarodowej szpiegowskiej produkcji „Nielegalni” oraz dramacie – adaptacji książki Wojtka Chmielarza pt. „Żmijowisko”, stacja sięga po coś zupełnie innego. Najkrócej można chyba nazwać „Mały zgon” czarną komedią, ale odnoszę wrażenie, że trudno będzie zamknąć tę produkcję w szufladce jednego gatunku.

To nie jest serial, do którego polska telewizja nas przyzwyczaiła – w serialach premium można puścić wodze fantazje i to zrobiliśmy. Mamy ambicje, żeby serial był zrobiony tak profesjonalnie, jak filmy kinowe. Scenariusz dał szansę na zrobienie w polskich warunkach produkcji, jakiej jeszcze nie było – kryminału z elementami komediowymi w stylu „Fargo”, „Ozark” lub „Breaking Bad”. Podobnie jak w tamtych produkcjach mamy rzecz o splątaniu losów ludzi dobrych i złych, żyjących wbrew prawu i w zgodzie z nim – Juliusz Machulski

Na to wskazują zapowiedzi CANAL+, twórcy serialu Juliusz Machulskiego oraz materiały promocyjne. Z tego wszystkiego wyłania mi się obraz polskiego Fargo, gdzie oczywiście kluczowym słowem będzie to pierwsze. Nie dlatego, że to polska produkcja z polskimi aktorami i od polskiego reżysera, bo wiemy że w serialu usłyszymy co najmniej 12 różnych języków, ale głównie z powodu okoliczności i kuriozalnej sytuacji, która stanie się przyczynkiem do wszystkich kolejnych zdarzeń. W opisie serialu pojawia się też takie określenie jak „komediowo-kryminalna podróż przez świat narkotykowych karteli”, a dalej czytamy o „skorumpowanych stróżów prawa” i „podziemny pokerze rozgrywany o miliony”. Ja jestem zaintrygowany.

Serial rozgrywa się we współczesnej Polsce, na Warmii, ale jest to świat pogmatwany, bo każda z postaci jest na swój sposób zakręcona – staraliśmy się jednak, żeby nawet czarne charaktery miały w sobie pierwiastek dobroci. W serialu używa się wielu języków – to północno-wschodnia Polska, mamy więc blisko i do Kaliningradu, i na Litwę czy na Białoruś, a oprócz tego mamy wielu sąsiadków, którzy nas odwiedzają. Sam naliczyłem dwanaście różnych języków – oczywiście przez to serial będzie wyświetlany z napisami – Juliusz Machulski

Zamiana miejsc w polskiej rzeczywistości, czyli mały zgon

Tym bardziej, że w „Małym zgonie” zobaczymy Piotra Grabowskiego w podwójnej roli. Wynika to z ciekawego faktu – w serialu oglądać będziemy losy dwóch braci bliźniaków, którzy zamieniają się miejscami. Nie jest to świeży pomysł, ale role jakie odgrywają w społeczeństwie i konsekwencje ich zamiany miejscami mogą być ciekawymi wydarzeniami do śledzenia. Jeden z nich jest bowiem gangsterem biorącym udział w programie ochrony świadków, zaś drugi… dyrektorem więzienia.

Na ekranie oprócz Grabowskiego zobaczymy Annę Seniuk, Katarzynę Herman, Jacka Komana, Karolinę Gorczycę, Mirosława Haniszewskiego, Grzegorza Przybyła, Karolinę Porcari, Julię Wyszyńską oraz Grzegorza Mielczarka. Seniuk i Koman wystąpili już w materiałach promocyjnych „Małego zgonu”, podobnie jak Juliusz Machulski. W klipach można ujrzeć nowe sceny i serial zza kulis.

Moja postać w serialu jest dla mnie wyjątkowa i była dla mnie wyzwaniem, bo jeszcze takiej bohaterki nigdy nie grałam. Jest bardzo interesująca i pełna zagadek. Ma też swoje słabości, lubi żyć wesoło no i pali jak smok. Jednak, żeby ją dokładnie poznać, trzeba obejrzeć serial – Anna Seniuk

Stanisław jest myśliwym i dziadkiem Ami. Oni oboje, dosyć wcześnie w naszej historii, rozpoczynają śledztwo, żeby wyjaśnić dlaczego Ami piesek zginął w bardzo podejrzanym wypadku drogowym. Kiedy wyruszają kamperem w pogoni za sprawcami wypadku, to jedną z rzeczy, którą zabierają ze sobą jest cała szafka broni. Strzelby, dubeltówki, karabiny. To może sugerować, że Stanisław nie jest takim zwykłym myśliwym, a jego bohater ma intrygującą przeszłość, która nie od razu jest wyjaśniona. Do tego dochodzą ciekawi i dość specyficzni znajomi, którzy na każdym kroku mu pomagają – Jacek Koman

„Mały zgon” – data premiery i zwiastun

„Mały zgon” zadebiutuje na CANAL+ już 8 marca (niedziela). Co tydzień emitowane będą dwa odcinki, a jednocześnie serial będzie można oglądać na kanale CANAL+ 4K Ultra HD. Po emisji nowe odcinki będą pojawiać się na nc+ GO oraz Player.pl (pakiet CANAL+).