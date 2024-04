XXXX informujemy o możliwości wpisania do rejestru dłużników za zaległości. Zweryfikuj swój wpis na TwojDlug.pl (hasło: XXXX)

– wiadomości o takiej treści (bez polskich znaków) otrzymuje coraz więcej naszych czytelników. Adresat MONIT z ukrytym numerem telefonu zwraca się do nas z imienia i nazwiska, sprawiając wrażenie, że mamy do czynienia z firmą, która zajmuje się monitorowaniem listy dłużników. Zamieszczone w wiadomości hasło pozwala wygenerować raport, dzięki któremu dowiemy się, czy znajdujemy się na takiej liście – a jak powszechnie wiadomo, nikt dłużnikiem nie chce być, gdyż rodzi to wiele problemów, także natury prawnej. Jednak sam numer telefonu i hasło to za mało, by uzyskać raport. Przechodząc na stronę podaną w wiadomości, formularz musimy uzupełnić, wpisując dane osobowe: imię i nazwisko, pełny adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a także PESEL. Na skrzynkę przyjdzie raport oraz rachunek do zapłaty.

Przed stroną przestrzega m.in. serwis CyberRescue, czyli założony w 2018 roku startup skupiający się na ratowaniu ludzi, którzy padli ofiarą cyberprzestępców, skupiający się między innymi na zabezpieczaniu zgubionych urządzeń, odzyskiwaniu dostępu do przejętych portali w social mediach, zwrotach środków skradzionych z kont bankowych czy też weryfikacji podejrzanych wiadomości.

Uwaga na TwojDlug.pl. To zwykłe naciągactwo

Z informacji podanych przez CyberRescue wynika, że strona istnieje od zaledwie od kilkunastu dni, a odpowiada za nią firma Work Select Logistyka Sp. z o.o., której działalność została zarejestrowana 03.12.2024 r., a zaglądając do wpisów w KRS, dowiadujemy się, że podstawową jej działalnością jest "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Spółka oferuje wygenerowanie raportu, który każdy może zdobyć na zaufanej stronie Biura Informacji Kredytowej (BIK). Chcesz sprawdzić czy widniejesz w bazie dłużników? BIK będzie najbezpieczniejszym rozwiązaniem

— wyjaśnia Adrianna Czarnocka, specjalistka ds. Cyberbezpieczeństwa. Jak się okazuje, firma działa prężnie i masowo wysyła SMS-y do różnych osób. Zastanawiające jest, skąd posiada bazę danych osób z powiązanymi do nich numerami telefonów.

Jednorazowy raport z Biura Informacji Kredytowej kosztuje 54 zł i zawierać będzie pełną historię kredytową. Sprawdzisz, czy nie masz opóźnień w spłatach i czy nikt nie wziął na Ciebie kredytu. Obliczysz swoje szanse na kredyt lub pożyczkę. Tylko ta kwestia powinno już wzbudzać podejrzenie związane z działalnością strony TwojDlug.pl, która za taki raport życzy sobie znacznie więcej. Co ciekawe, na stronie nie znajdziemy żadnej informacji o kwotach. Znajdziemy za to odpowiedź na pytanie o to, czy raport jest płatny:

Raport płatny jest w modelu "postpaid", czyli opłacasz go po jego otrzymaniu. Dodatkowo w pakiecie otrzymujesz dostęp do szkolenia. Aktualne ceny, terminy płatności i warunki świadczenia usług wskazane są w treściach dokumentów przed zamówieniem raportu.

Cyber Rescue informuje, że osoby, które zdecydują się na pobranie raportu, otrzymują rachunek na kwotę 189.99 zł, który należy opłacić w ciągu 24 godzin. W przypadku braku zapłaty, firma podnosi tę kwotę do 1299,99 zł i grozi wpisem do rejestru dłużników. Także usługa, która miała nam pomóc w sprawdzeniu, czy znajdujemy się na liście dłużników, sama chętnie nas na nią doda wykorzystując sprytne sztuczki i manipulacje.

