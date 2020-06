Twitter chyba nie znosi Androidów. Nowa i spora zmiana tylko dla posiadaczy iOS-ów

Twitter zasłynął ze swojego specyficznego podejścia do publikowania treści. Od zawsze miało być przede wszystkim oszczędnie. Użytkownicy mogli wysyłać posty ograniczone do 140 znaków, co jest bardzo niewielką liczbą. W 2017 roku zwiększono limit do 280 znaków. Jak się jednak okazuje, nawet tyle to wciąż za mało. Twórcy aplikacji stają się jeszcze mniej oszczędni w słowach, pozwalając użytkownikom zabrać głos. Jeżeli chcecie aby was naprawdę usłyszano, to idealna opcja dla was.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!

Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD

— Twitter (@Twitter) June 17, 2020