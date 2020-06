Twitter jako platforma nie jest w naszym kraju najpopularniejszą społecznościówką. Nie znaczy to jednak, że z niej nie korzystamy. Utarło się, że portalu najczęściej używają politycy i dziennikarze, co ma swoje odzwierciedlenie w statystykach. Być może jednak zmiany, które szykuje platforma sprawią, że zainteresuje się nią więcej osób w naszym kraju. Te bowiem sprawiają, że korzystanie z Twittera zacznie bardziej przypominać używanie jego największego konkurenta – Facebooka. Użytkownicy za chwilę będą mieć do dyspozycji zupełnie nowe funkcje.

Stories zmierzają na Twittera

Jakiś czas temu widziałem mem, w którym autor sugerował, że jako następny stories powinien wdrożyć Microsoft Excel. Prawdą jest bowiem, że funkcja rozpromowana przez Snapchata znajduje się już praktycznie w każdym komunikatorze. Za chwilę znikające po 24h komunikaty w znajomym, bąbelkowym formacie będziemy mogli przesyłać także na Twitterze. Funkcja ta testowana jest obecnie w Indiach, a wcześniej wdrażana była w Brazylii czy Włoszech.

Twitterowa wersja Stories nazywa się Fleets i pozwala na wszystko to, co ich Facebookowy odpowiednik – zamieszczenie wiadomości tekstowej, przesłanie zdjęcia czy GIF’a.

Twitter testuje reakcję na twitty

Drugą funkcją, która aktualnie znajduje się w fazie testów amerykańskiej platformy, to reakcje na zamieszczone w serwisie posty. Te możemy również znać z Facebooka, jednak w konkurencyjnym serwisie będą one w… nieco innym zestawie. Oczywiście wszystko jest w fazie testów, ale nie można odmówić Twitterowi, że wybrał jako reakcje bardzo oryginalne emojii.

Widzimy tu też, że na twitty będzie można odpowiadać za pomocą Stories Fleetów. Zmiany więc są małe tylko z pozoru, a w rzeczywistości – mogą bardzo mocno wpłynąć na sposób korzystania z Twittera, prowadzenia na nim dyskusji i angażowania odbiorców. Być może to właśnie tego potrzebowała platforma, by w końcu stać się konkurencją dla innych w takich krajach jak Polska. W końcu ostatnio Facebook zaczyna podkradać mu użytkowników. Pytanie brzmi – czy jeżeli Messenger, Instagram i Whatsupp wprowadziły Stories już kilka lat temu, to czy Twitter nie jest ze swoimi Fleets zwyczajnie „spóźniony na imprezę”?

Myślicie, że nowe rozwiązania pomogą serwisowi w pozyskaniu użytkowników?

