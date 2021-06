Popularne streamerki lizały mikrofony tak skutecznie, że Twitch aż je zbanował

Jeśli zastanawiacie się, co właśnie przeczytaliście – już spieszę z odpowiedzią, bo temat jest dość…dziwny. Tak samo jak dziwna jest nowa „meta” na Twitchu, czyli ASMR. I nie, nie chodzi już o występowanie w wannie w stroju kąpielowym, ale o wywoływanie (jak mówi Wikipedia), „zjawiska przyjemnego mrowienia w okolicach głowy, szyi i innych obszarach ludzkiego ciała„. W tym celu sprytne i zaradne streamerki używały mikrofonów w nieco inny sposób niż zwykło się to robić – lizały je. Do tego doszły skąpe stroje i pozycje jogi, które w założeniu miały mieć wydźwięk erotyczny. Finał? Takie streamerki, jak Amaranth, Indiefoxx i ExoHydra dostały bany na Twitchu. Kiedy tylko nowy trend eksplodował na platformie, użytkownicy szybko zareagowali komentarzami i możliwe, że bany od Twitcha to właśnie reakcja serwisu. Tego samego, które niedawno podszedł do tematu transmisji o zabarwieniu erotycznym dość pobłażliwie, tworząc nową kategorię dla streamerek, które występowały na transmisjach w strojach kąpielowych i nadawały z wanny z wodą. O szybkiej reakcji raczej nie może być mowy, w sieci pojawiają się bowiem komentarze, że mniej popularne streamerki nadawały w ten sposób od miesięcy, a ich konta są wciąż aktywne. Inni mówią wprost – bany są bardzo wybiórcze i Twitch nie radzi sobie zbyt dobrze z egzekwowaniem własnych zasad.

Trzeba przyznać, że Twitch nie ma ostatnio łatwego życia i już pojawiały się oskarżenia, że dyskryminuje kobiety – jednak to właśnie płeć piękna upodobała sobie transmisje w strojach kąpielowych.