Twitch wysłuchał użytkowników. Wprowadza opcję o którą prosili od lat!

Twitch to jeden z tych serwisów, które pojawiły się w internetowym świecie dość nagle — i w mig porwały za sobą tłumy. Przez lata konkurencyjnych platform oferujących lifestreaming było co najmniej kilka — z dotychczasowych projektów jednak wszystkie prędzej czy później upadały. I mam tu na myśli nawet produkty od największych technologicznych gigantów, jak Google i Microsoft. Twitch najzwyczajniej w świecie, przynajmniej póki co, jest nie do pobicia. Choć mówi się, że ostatnie zmiany w regulaminie mogą tam nieco namieszać. Chodzi o zakaz reklamy skórek do CS:GO, który dla wielu był solidnym i nigdy niewysychającym źródełkiem przychodu. Mówi się nawet, że działania te mogą pchnąć streamerów ku dość poważnej konkurencji - Kick.

I trudno ocenić czy zmiany które dzieją się w świecie streamerów pchnęły Twitcha do wprowadzenia opcji o którą użytkownicy prosili latami, ale... mamy to. Właściciele kont nareszcie będą mogli nakładać blokady na wskazanych użytkowników nie tylko w kwestii udzielania się na tamtejszym czacie. Już od września będą mogli ich także banować w kwestii dostępu do streamów. Jest jednak pewien haczyk.

Twitch pozwoli banować użytkowników od oglądania naszych streamów

Trevor Fisher podczas streamu Patch Notes który miał miejsce kilka dni temu zapowiedział dostępność nowej funkcji, jednocześnie wskazując na związane z nią ograniczenia, których trzeba się będzie spodziewać na starcie:

Na razie nie powstrzyma to ich przed oglądaniem VOD lub klipów, ale jest to coś, co również chcemy włączyć jako część tej funkcjonalności... w przyszłej aktualizacji.

Na tę chwilę mowa, rzecz jasna, o blokowaniu dostępu do streamów dla zalogowanych użytkowników. Jako że Twitcha można oglądać bez konieczności logowania — istnieje także opcja, że użytkownicy najzwyczajniej w świecie się wylogują i będą mogli wciąż śledzić działania streamerów. O zakładaniu nowego konta nie wspominając.

Jest to bez wątpienia krok naprzód — i jedna z funkcji o którą wielu streamerów z Twitcha prosiła latami. Nie można wykluczyć, że w przyszłości Twitch zaoferuje bardziej zaawansowane opcje w tym temacie. Na tę chwilę warto jednak uśmiechnąć się że po 12 latach od startu serwisu, administracja zdecydowała się wprowadzić tam opcję która... powinna być dostępna od samego początku?