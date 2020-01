Po paśmie reklamowym w TVP czuje się 30 lat starsza i bardziej schorowana. Nie męczmy tak rodaków

Mówi się, że telewizja nas ogłupia. Ale żeby wywoływała u nas wszelkie możliwe schorzenia? To już, o ironio, chore.

Tradycyjnej telewizji nie oglądam praktycznie w ogóle. Jak mi się już zdarzyło przyznać, zdarza mi się oglądać różnego rodzaju programy rozrywkowe. Tak się składa, że wszystkie lecą na TVN-ie albo na Polsacie. Korzystam z dobrodziejstw ich VOD, czasami dokoleguję się do nagrywarki w dekoderze, z której korzysta mama. Skutkiem tego jest, że nawet jak zdarza mi się obejrzeć coś w telewizji, unikam reklam praktycznie w stu procentach. Widuję je głównie w kinach, czasami na YouTubie. W ostatni weekend byłam jednak u mamy i nie zajmowałyśmy się oglądaniem niczego konkretnego. Rozmawiałyśmy i przerzucałyśmy kanały, nic takiego. Jednak w pewnym momencie mój wzrok przykuł program, który wyświetlił się na ekranie. I tak zaczęła się bardzo dziwna godzina.

(Nie)wesołe jest życie staruszka

Trafiłyśmy na połowę odcinka Koła Fortuny na TVP2. Byłam wielce zdziwiona, że nie prowadzi już tego Rafał Brzozowski. Norbi w roli prowadzącego robił co mógł. Sama zabawa była oczywiście lekko absurdalna. Uroczym wydał mi się zestaw porcelany do kawy, który w pewnym momencie wygrał uczestnik. Uroczo głupia była też prowadząca. Dziewczę z wymową kompletnie nienadającą się do telewizji (bo w tej wersji faktycznie ma sporo do powiedzenia!) przez większość odcinka stoi obok ekranu z hasłem. No właśnie. Ekranu. Pamiętacie, jak lata temu słynna Magda obracała tabliczki w przypadku trafienia przez uczestnika w odpowiednią literkę? Jej następczyni robi coś w tym guście. Dotyka e k r a n u, na którym literki pojawiają się z opóźnieniem względem jej ręki. No cóż. Koło Fortuny nie jest teleturniejem, który wciągnąłby mnie na dłużej, ale zdecydowanie nie jestem w jego targecie. Zapewne już bym nawet o tym zapomniała, gdyby nie reszta otoczki. Zauważyłyśmy, że za moment zacznie się Szansa na Sukces. Nieświadoma faktów, ucieszyłam się z powtórki programu z Mannem sprzed lat, bo w dzieciństwie lubiłam go oglądać. Stwierdziłam, że poczekamy.

Telewizja w Polsce nie umiera, ale ma się kiepsko. Coraz rzadziej korzystamy z kablówki

Ponieważ w TVP zwykłych programów nie przerywa się reklamami, po danej produkcji musimy się przygotować na pasmo spotów maksymalnej, legalnej długości. Przez około kwadransa spodziewałam się zerkać na reklamy Coca-Coli, podpasek, Lidla, inicjatyw społecznych, Żabki, Berlinek, Media Expert i Toyoty. Otrzymałam jednak coś zgoła innego. Mianowicie leki. No dobrze, prawdziwych leków nie można reklamować. Nazwijmy to ogólnie – produktami z apteki. Przez bity kwadrans napatrzyłam się na specyfiki na każde możliwe schorzenie. Już wiem, co robić w przypadku bólu gardła, zgagi, grzybicy pochwy, nerwicy, bólów reumatycznych, wypadających włosów i w ogóle na skraju śmierci. W ciągu tych piętnastu minut zaledwie trzy reklamy nie dotyczyły tabletek i syropków. Jedną z nich była reklama dodatku do Faktu. Dotyczył on jednak zdrowia emerytów, więc pozwolę go sobie zaliczyć do tych aptecznych rzeczy. Oprócz tego pokazano pożyczki oraz zbożową kawę Inka.